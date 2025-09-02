Junior Valideringsingenjör / Testingenjör till unika KeyPlants
Framtiden i Sverige AB / Kemiingenjörsjobb / Malmö Visa alla kemiingenjörsjobb i Malmö
2025-09-02
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Framtiden i Sverige AB i Malmö
, Staffanstorp
, Lund
, Svedala
, Kävlinge
eller i hela Sverige
Är du i början av din karriär och vill representera ett företag inom Life Science? Ser du dig själv i en varierande roll som genomsyras av struktur och kvalitet? På KeyPlants får du möjlighet att kombinera din tekniska kompetens med kvalitetssäkring i en innovativ och växande miljö!
OM KEYPLANTS
KeyPlants är en ingenjörsfirma och global leverantör av produktionsanläggningar inom Life Science. De erbjuder helhetslösningar - från tidig processdesign till färdig kvalificerad anläggning - och kompletterar detta med konsulttjänster inom bland annat produktionsstöd och kvalitetssäkring hela vägen till godkänd produkt på marknaden.
Bolaget grundades i Sverige och har sitt huvudkontor i Stockholm. KeyPlants är i stark tillväxt och omsatte 1,3 miljarder kronor förra året. Malmökontoret etablerades 2020 och har sedan dess haft en tydlig tillväxt och en självklar plats i regionen.
Hos KeyPlants får du det bästa av två världar: flexibiliteten från ett mindre bolag och tryggheten från ett stort, globalt företag.
Här erbjuds du
• Internationella möjligheter - jobba med Big Pharma och globala projekt
• Spännande kunder - några av världens mest innovativa läkemedels- och MedTechbolag
• Erfarna kollegor - experter inom kvalitet, process och produktion
• En unik tjänst - du arbetar med hela kedjan från idé till färdig anläggning och produkt på marknaden
• Delaktighet i framgången - vinstutdelning till alla medarbetare
• En kultur präglad av tillväxt, innovation och samarbete
OM ROLLEN
Som Valideringsingenjör kommer du, tillsammans med dina kollegor, att stötta KeyPlants kunder i deras kvalitetsarbete - främst inom läkemedels- och medicinteknikbranschen. Rollen är varierad och projekten sträcker sig från mindre lokala uppdrag till stora internationella projekt. Du kommer delvis att arbeta i en konsultroll, både in-house på kontoret i Malmö och ute hos företag runtom i Skåne.Publiceringsdatum2025-09-02Arbetsuppgifter
• Leda, planera och utföra kvalificerings- och valideringsarbete
• Testa utrustning, processer, metoder, system och instrument
• Upprätta valideringsplaner, strategier, protokoll och rapporter
• Utreda avvikelser och följa upp med korrigerande åtgärder
• Arbeta med kvalitetsdokument kopplade till produktion och processer
Du blir en del av ett kunnigt team på sex personer och får en erfaren mentor som stöttar dig under hela din introduktion.
VEM SÖKER VI?
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du är strukturerad, har öga för detaljer och drivs av utveckling. Du är kommunikativ och trivs med att möta nya människor - en viktig egenskap när du representerar KeyPlants ute hos deras kunder.Kvalifikationer
• Eftergymnasial utbildning inom exempelvis biologi, kemi eller medicin
• Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande
• Utbildning eller erfarenhet av GMP/MDR
• Erfarenhet av arbete inom reglerad verksamhet
• Körkort
• Erfarenhet från läkemedelsproduktion eller liknande reglerad produktionsmiljö
OM FRAMTIDEN
Vi på Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering och vill göra skillnad i människors liv. Vi hjälper människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag och finns på sju orter i Sverige.
I denna tjänst börjar du din resa som anställd hos Framtiden, vilket ger dig fullt stöd och resurser från vårt team. Häng med oss på Framtiden, där din karriärutveckling är vår prioritet!
För denna tjänst kommer du initialt att vara anställd av Framtiden, med möjlighet att övergå till anställning direkt hos KeyPlants.
Rekryteringsprocessen
• Telefonintervju
• Personlighets- och logiktest
• Intervju med rekryterare
• Referenstagning
• Träff med KeyPlants
VILLKOR
• Startdatum: Enligt överenskommelse
• Placeringsort: Malmö
• Arbetstider: 08:00-17:00, flextid
• Omfattning: Heltid
Vi ser fram emot din ansökan - urval sker löpande! Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ZR_51179_JOB". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Framtiden i Sverige AB
(org.nr 556686-5142), http://www.framtiden.com Arbetsplats
Framtiden AB Kontakt
Emma Dicksson emma.d@framtiden.com Jobbnummer
9486978