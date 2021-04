Junior Utvecklingsingenjör mot System - Framtiden i Sverige AB - Maskiningenjörsjobb i Södertälje

Framtiden i Sverige AB / Maskiningenjörsjobb / Södertälje2021-04-02Junior Utvecklingsingenjör mot SystemGillar du att ha en varierad, fartfylld, social och teknisk vardag? Här har du chansen att jobba med ett centralt system där du får samverka med många interna avdelningar hos företaget!2021-04-02Som Utvecklingsingenjör kommer du att stötta systemägare i deras vardag. En systemägare är first point of contact gällande gruppens egenutvecklade system "Koordinator". Koordinator används i alla fordon och sitter i mitten av elsystemet. Systemet koordinerar många funktioner av fordonet och enheten blir därför en central del av många interna projekt. Som utvecklingsingenjör kommer din vardag bestå av:Interna möten med andra enheterJobba med framtida lösningar "hur ska vi presentera nästa generationens elsystem"Jobba med befintliga problem "Vissa lastbilar kan inte ta emot den nya mjukvaran, varför?I denna roll blir du en central del av verksamheten, du gillar att jobba socialt och tekniskt! Då det är många arbeten igång samtidigt så gäller det att jobba med ordning och reda. Detta är en fantastisk möjlighet för dig som nyutexaminerad, här har du verkligen chansen att jobba och lära dig mer från många olika enheter.Vår kund en världsledande leverantör av transportlösningar. År 2018 levererade de 88 000 lastbilar, 8500 bussar samt 12 800 industri- och marinmotorer till sina kunder. Forskning och utveckling är koncentrerad till Sverige med filialer i Brasilien och Indien. Du kommer att sitta i ett tvärfunktionellt team som jobbar med allt gällande systemet Koordinator. Idag är man 12 medarbetare i teamet och vill nu växa med två nya juniora ingenjörer.Mer information ges vid en eventuell intervjuSkallkrav:Ingenjörsutbildning med inslag av industri och mjukvara, tillexempel elektroteknik, teknisk fysik eller farkostteknik. Maskinteknik kan även fungera om du läst kurser inom mjukvara!Engelska i tal och skriftMeriterande:Körkort B eller CSvenska i tal och skriftKommunikativStruktureradDrivenOrdningsamSom anställd på Framtiden AB kan du känna dig trygg. Samtliga av våra tjänster omfattas utav kollektivavtal vilket ger dig avtalsenliga villkor gällande semester, lön, pension, sjukfrånvaro etc.Som anställd på Framtiden får du alltid en personalansvarig som finns tillgänglig för dig under hela anställningsperioden. Personalansvarig har som uppgift att hjälpa dig att utvecklas i din yrkesroll samt att säkerställa att du trivs på din arbetsplats.Framtiden finns till för att världen behöver fler bra företag. Vi levererar personal till företag och samtidigt ger vi jobb till människor. Vi lever efter våra värderingar som är Glädje, Enkelhet och Kör! Vi är specialister på att rekrytera talanger, till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige samt i Oslo och är ett av Sveriges snabbast växande företag.Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering och vår idé är att minska avståndet mellan utbildningen och arbetslivet. Vi hjälper våra kunder till en bättre framtid genom den personal som vi förmedlar.För denna tjänst kommer du under en inledande period vara anställd genom oss på Framtiden för att sedan gå över och bli anställd direkt hos kundföretaget.Start: Enligt överenskommelseOrt: SödertäljeOmfattning: HeltidKontaktperson(er)Lucas Bryggman0722661841Sista dag att ansöka är 2021-05-02Framtiden i Sverige AB5671111