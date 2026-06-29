Junior Utvecklare - Backend
Hirely AB / Datajobb / Umeå Visa alla datajobb i Umeå
2026-06-29
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-29Om tjänsten
Vi söker nu, på uppdrag av en av våra kunder, en Junior Backendutvecklare till deras verksamhet i Umeå. Tjänsten passar dig som är nyexaminerad eller i början av din karriär och vill utvecklas inom backendutveckling i en modern och stimulerande utvecklingsmiljö.
Du blir en del av ett engagerat utvecklingsteam där du får arbeta tillsammans med erfarna kollegor, utveckla dina tekniska färdigheter och bidra till utvecklingen av innovativa system och tjänster.Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna kan variera, men innefattar bland annat:
Utveckling och underhåll av backendapplikationer och tjänster
Implementering av nya funktioner och förbättringar
Felsökning, testning och kvalitetssäkring av kod
Arbete med databaser, API:er och integrationer
Dokumentation av tekniska lösningar
Samarbete med utvecklare, testare och andra delar av verksamhetenKvalifikationer
Vi söker dig som:
Har en eftergymnasial utbildning inom systemutveckling, datavetenskap eller liknande område
Har grundläggande kunskaper i ett eller flera programmeringsspråk, exempelvis Java, C#, Python eller JavaScript
Har ett stort intresse för backendutveckling och modern teknik
Är analytisk, nyfiken och lösningsorienterad
Trivs med att arbeta både självständigt och i team
Tidigare arbetslivserfarenhet är inget krav – vi värdesätter din vilja att lära, utvecklas och bidra till teamets framgång.
Meriterande
Erfarenhet från praktik, examensarbete eller egna utvecklingsprojekt
Kunskaper inom SQL och databashantering
Erfarenhet av Git eller andra versionshanteringsverktyg
Grundläggande kunskaper om molntjänster och API-utveckling
Erfarenhet av agila utvecklingsmetoder
Om anställningen
Heltid
Placering i Umeå
Start enligt överenskommelse
Låter det som rätt möjlighet för dig att starta din karriär inom backendutveckling? Välkommen med din ansökan – vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hirely AB
(org.nr 559522-3099), https://meetastudent.com/
901 84 UMEÅ Arbetsplats
Talentry Jobbnummer
9982443