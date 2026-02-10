Junior Utredare inom skyfallsarbete
Avaron AB / Administratörsjobb / Malmö Visa alla administratörsjobb i Malmö
2026-02-10
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avaron AB i Malmö
, Lund
, Landskrona
, Helsingborg
, Hässleholm
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-02-10Om företaget
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en konsult som ska följa upp och dokumentera ett strategiskt skyfallsarbete inom en politiskt styrd organisation. Uppdraget omfattar att samla in underlag från flera berörda verksamheter och samarbetspartners, analysera hur arbetet genomförts och sammanställa resultatet i en rapport som är tillgänglighetsanpassad för digital publicering.
Fokus ligger på att beskriva genomförda insatser, hur samverkan fungerat samt att följa upp måluppfyllelse kopplat till tidigare planering.
ArbetsuppgifterPlanera och genomföra intervjuer med relevanta tjänstemän.
Samla in, strukturera och sammanställa underlag från relevanta projekt och verksamheter.
Följa upp måluppfyllelse kopplat till tidigare skyfallsplan.
Dokumentera ansvarsfördelning, finansiering samt erfarenheter av vad som fungerat bra respektive mindre bra.
Ta fram och leverera en rapport som är tillgänglighetsanpassad för digital publicering.
KravUtbildning inom för uppdraget relevant område motsvarande minst kandidatnivå (exempelvis organisationsvetenskap, statsvetenskap, samhällsplanering, stadsplanering eller VA-teknik).
Kunskap om integritetsfrågor och dataöverföring i enlighet med GDPR.
Dokumenterad kunskap om gällande krav för tillgänglighetsanpassning av digitala publikationer.
MeriterandeErfarenhet av politiskt styrda organisationer.
Erfarenhet av stadsutvecklings- och stadsplaneringsprocesser.Så ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7206358-1834848". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
SJ Lounge Malmö (visa karta
)
211 20 MALMÖ Jobbnummer
9735191