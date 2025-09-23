Junior uthyrare för konsultuppdrag i Stockholm
2025-09-23
Vi söker en junior uthyrare till ett spännande konsultuppdrag i Stockholm. Uppdraget startar i oktober 2025 och pågår till april 2026, med möjlighet till förlängning. Du får chansen att utvecklas i rollen hos ett välkänt bostadsbolag. Som junior uthyrare blir du en del av ett engagerat team och får möjlighet att växa inom uthyrning och kundkontakt.
Ditt uppdrag som uthyrare
Som junior uthyrare får du en viktig roll i att matcha rätt hyresgäster med rätt bostad och bidra till att vakanta objekt fylls snabbt. Du ansvarar för uthyrningen av bostäder, garage, parkeringsplatser och förråd med målet att kombinera hög kundnöjdhet med effektiva arbetssätt och minimal vakans. Du ansvarar för att hela uthyrningsprocessen fungerar smidigt - från första kontakt till avtalsskrivning, besiktning och inflyttning. Din bas är på vår kunds kontor i centrala Stockholm, men arbetet sker både på plats i området och på kontoret.
Vi söker dig har
Gymnasial utbildning
Minst ett års dokumenterad erfarenhet inom bostadsuthyrning eller grundläggande kunskaper i hyresjuridik (gärna fördjupade)
Erfarenhet av att driva minst ett projekt med fokus på effektivisering och digitalisering
Van vid digitala arbetssätt och mycket goda kunskaper i Excel
Goda kunskaper i Officepaketet och affärssystem
Goda språkkunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Meriterande med erfarenhet av bosociala frågor, social hållbarhet och ärenden i Hyresnämnden
Vad kan vi erbjuda dig?
Vi som bolag arbetar över hela landet med både rekrytering och uthyrning av personal i Sveriges ledande företag inom fastighet. Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag med kollektivavtal. Som anställd hos oss kan vi erbjuda dig omväxlande och spännande arbetsplatser hos Sveriges ledande företag inom fastighet. Du omfattas av kollektivavtalets anställningsavtal gällande lön, semester, försäkring och pension. För oss är det viktigt att du känner av vår närvaro och stöd under din anställning. På Isaksson brinner vi även för våra medarbetares välmående och vi är ett företag som styrs av våra ledord: Glädje, Engagemang, Kvalitet och Framåtanda.
Kontaktuppgifter och ansökan
Om du har frågor och funderingar är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Frida Lundqvist på 073-526 33 29 eller frida@isakssonrekrytering.se
. Välkommen med din ansökan via vår hemsida redan idag då vi intervjuar kandidater löpande. Vi tar ej emot ansökningar via e-post.
Vi ser fram emot din ansökan!
Isaksson Rekrytering & Bemanning arbetar över hela Sverige med rekrytering och uthyrning av kompetent personal främst inom fastighet, teknik, energi, bygg samt ekonomi/administration. Isaksson Rekrytering & Bemanning är ett auktoriserat bemanningsbolag hos Kompetensföretagen-Svenskt Näringsliv-Almega. Vi är även medlemmar i Byggföretagen, (före detta BI). För mer information besök https://www.isakssonrekrytering.se
