Junior utbildningshandläggare
Myndigheten för civilt försvar / Administratörsjobb / Karlstad Visa alla administratörsjobb i Karlstad
2026-07-23
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Myndigheten för civilt försvar är den ledande, inriktande och samordnande myndigheten i det civila försvaret. Vi säkerställer att samhället är förberett för kris, höjd beredskap och krig.
Vill du vara med och leda arbetet med att göra hela Sverige redo? Då kan du vara vår nästa kollega.
Utbildningsverksamheten på Räddningstjänstavdelningen arbetar med hela utbildningskedjan, allt från att analysera framtida utbildningsbehov, utveckla och planera utbildningar, till att genomföra och följa upp resultaten. Genomförandet sker vid både myndighetens egna utbildningsorter i Revinge, Sandö och Rosersberg och via externa utbildningsleverantörer. Utbildningarna vänder sig främst till kommunal räddningstjänst.
I rollen som utbildningshandläggare på sektionen för utbildningsadministration arbetar du med att bygga upp och stärka det civila försvaret genom att delta i, driva och utveckla vårt arbete med handläggning, administrativa system, avtal och processer kopplade till våra utbildningar. Handläggningen och administrationen består av arbetsuppgifter kopplat till personärendehantering för grund- och repetitionsutbildning, och ekonomiadministration inom civilplikt. Handläggning kan också omfatta antagning, urval, kvalitetsarbete och viss ekonomiadministration/fakturering kopplat till räddningstjänstutbildningar som myndigheten driver eller samverkar kring.
Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter
Du kommer initialt att arbeta med fokus på vårt uppdrag kring att stärka den kommunala räddningstjänsten genom civilplikt. I dagsläget arbetar vi med annan utredning istället för mönstring för att hitta lämpliga personer till civilplikt samt med administration kring de repetitionsutbildningar som genomförs. Vi kommer att starta upp grundutbildning med mönstring hösten 2027. Systemet håller på att byggas upp och uppdragen förändras och utvecklas i hög takt. Läs gärna mer om uppdraget på vår hemsida här.
Det är också du som har kontakt med sökande till utbildningar, studerande, andra myndigheter och kommunal räddningstjänst och kommer i arbetet använda de regelverk som finns kopplade till lagstiftning inom våra områden. Du arbetar dagligdags tillsammans med kollegor i sektionen och har också mycket kontakt med andra delar av myndigheten.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har:
nyligen tagit en akademisk examen och är i en tidig fas av ditt arbetsliv
erfarenhet av administrativt arbete inom offentlig verksamhet
B-körkort
Det är meriterande om du har:
erfarenhet av handläggning av personärenden och myndighetsutövning
erfarenhet av frågor som rör krisberedskap och totalförsvar
erfarenhet av digitalisering eller automatisering av administrativa uppgifter
erfarenhet av ekonomi, avtal och upphandling
I allt vårt arbete, både internt och externt, ska vi agera utifrån den statliga värdegrunden. Som alla medarbetare och ledare hos oss förväntas du agera utifrån myndighetens förhållningssätt.
Förhållningssätten gäller i vardag, kris och krig. De ska ses som en helhet och bygger på varandra; samarbetsinriktad – proaktiv - handlingskraftig.
Läs mer om våra förhållningssätt
För att lyckas i rollen ser vi att du är strukturerad, serviceinriktad och flexibel. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Om anställningen
Vi erbjuder dig en anställning tillsvidare på heltid som inleds med en provanställning.
Din placeringsort kommer att vara Karlstad och resor i anställningen förekommer.
Majoriteten av våra anställningar innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Vid placering i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. De flesta medarbetare på Myndigheten för civilt försvar är krigsplacerade. Publiceringsdatum2026-07-23Om företaget
Sektionen för utbildningsadministration arbetar med marknadsföring, antagning, utvärdering och till viss del kvalitetssamordning till de utbildningar som myndigheten bedriver eller samverkar kring. Vi har ansvar för studieadministrativa system, avtal och överenskommelser. Vi arbetar med administration inom grund- och repetitionsutbildning för civilplikt inom kommunal räddningstjänst, och har också ansvar för internkommunikation för Enheten för utbildning.
Förutom trevliga arbetskamrater och utvecklande arbetsuppgifter erbjuder vi våra medarbetare en stimulerande arbetsmiljö i form av ljusa, nya och moderna lokaler där vi arbetar aktivitetsbaserat. Vi erbjuder flexibel arbetstid och är måna om att våra medarbetare ska ha stor möjlighet att hitta balans mellan arbetsliv och privatliv.
Vi erbjuder dig också en möjlighet att ta ut friskvårdstimme och du får även ett friskvårdsbidrag. För dig som statligt anställd finns också förmånliga semestervillkor.
Alla vi som arbetar på Myndigheten för civilt försvar förväntas och ska bidra till ökad jämställdhet och likabehandling för en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.
Läs mer om vår organisation, förmåner och hur det är att arbeta hos oss
Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta chef Monica Roxne. Fackliga företrädare är Lena Bergman Bokvist (Saco-S), Stefan Haggö (ST) och Josefin Berglund (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.
Välkommen med din ansökan senast den 16 augusti 2026 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Myndigheten för civilt försvar
(org.nr 202100-5984), https://www.mcf.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/lediga-jobb/
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (visa karta
)
651 81 KARLSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10009974