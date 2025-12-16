Junior Undertaksmontör (och kalkylassistent)
TKW Akustik AB / Takmontörs- och golvläggarjobb / Stockholm
2025-12-16
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vi växer och söker nu en till Junior Akustikmontör som även kan hjälpa till med att räkna på jobb (kalkyl) samt leverera varor.
Initialt är montagerollen överordnad och uppskattningsvis på ca 80-90% (övriga 10-20% är för kalkyl och övrigt)
Du har troligen jobbat som undertaksmontör i 0-2 år och har kanske assisterat med administrativt arbete eller arbetsledning.
Viktigt är att du är glad och positiv, lösningsorienterad och villig att lära dig nya saker. Vidare behöver du vara 100% flytande på svenska i tal och skrift samt duktig på engelska.
B-körkort är också ett skallkrav likväl kompletta gymnasiebetyg.
Vi har kontor/lager i Skarpnäck och våra kunder finns över hela Storstockholm.
Har du vana av kalkyl och/eller webbutveckling så är det meriterande.
Start sker enligt överenskommelse under 2026.
Ansök så snart som möjligt, vi kommer att gå igenom ansökningar löpande. Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-10
CV och Personligt Brev, via epost.
E-post: kontakt@tkw.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare TKW Akustik AB
(org.nr 556496-0457) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Tkw Bygg & Akustik AB Kontakt
Vd
Jacob Almstedt kontakt@tkw.se Jobbnummer
9646001