Junior Underhållsingenjör Inom Elkraft Till Afry
Framtiden i Sverige AB / Fastighetsskötarjobb / Uppsala Visa alla fastighetsskötarjobb i Uppsala
2026-02-25
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Framtiden i Sverige AB i Uppsala
, Östhammar
, Sigtuna
, Håbo
, Enköping
eller i hela Sverige
Junior Underhållsingenjör inom Elkraft till AFRY
Vill du kickstarta din karriär inom elkraft och arbeta med avancerade underhållsprojekt i kärnkraftsindustrin? Som Junior Underhållsingenjör hos AFRY får du en unik chans att utvecklas i en framtidsbransch, arbeta nära experter och bidra till säker och hållbar energiproduktion.Publiceringsdatum2026-02-25Om tjänsten
I rollen som Junior Underhållsingenjör inom elkraft blir du en del av AFRYs dynamiska team som arbetar mot Forsmark. Du kommer att:
Författa provprogram och agera provledare/samordnare i projekt
Utföra fysisk provning och koordinera tekniker
Delta i utvecklande projekt inom elkraft, inklusive provning och instrumentunderhåll inför reaktorrevisioner
Starkt meriterande är om du har kunskaper eller arbetat med reläskydd sen innan eller har likvärdiga kompetenser. På sikt finns möjlighet att avancera till provningsledare.
Arbetet sker både på plats i Forsmark och från AFRYs kontor, vilket ger flexibilitet och tillgång till expertkunskap. Här får du en långsiktig karriärmöjlighet där du gör skillnad.Profil
För att trivas i rollen behöver du vara en person som gillar ordning och struktur, eftersom arbetet kräver noggrannhet och precision. Samtidigt är du kommunikativ och samarbetsvillig, då du kommer att arbeta nära både kollegor och tekniker i olika projekt. Vi tror också att du är nyfiken och har en stark vilja att lära dig nya saker - här finns gott om möjligheter att utvecklas och växa.
Du har:
Eftergymnasial utbildning inom elkraft, elektroteknik, energi eller likvärdigt
Praktisk erfarenhet som drifttekniker, elektriker eller liknande (t.ex. sommarjobb)
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Körkort B
Meriterande: Kunskap inom reläskydd och kurser inom kärnkraft.
Om AFRY
AFRY är ett internationellt ingenjörs- och designföretag med över 19 000 medarbetare världen över. Vi är experter inom områdena energi, industri och infrastruktur - och vi arbetar aktivt för en mer hållbar framtid. AFRY rankas som en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare för ingenjörer. Hos oss får du trygghet, frihet och en arbetsmiljö som präglas av kompetens, öppenhet och innovation.
Om Framtiden AB
Vi på Framtiden AB är specialister på rekrytering och bemanning inom teknik. Vårt mål är att matcha rätt person med rätt arbetsgivare och vi finns på sju orter i Sverige. För denna tjänst kommer du initialt vara anställd av Framtiden och arbeta som konsult hos AFRY, med möjlighet till övertag i anställning.
Rekryteringsprocessen
CV-granskning utifrån kravprofil->Telefonavstämning ->Kompetensbaserad intervju med Framtiden ->Slutintervju med AFRY->Säkerhetsprövning och registerkontrollÖvrig information
Plats: Uppsala/Forsmark
Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelseSå ansöker du
Skicka in din ansökan så snart som möjligt då vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vänta inte - vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ZR_51769_JOB". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Framtiden i Sverige AB
(org.nr 556686-5142), https://www.framtiden.com
753 22 UPPSALA Arbetsplats
Framtiden AB Kontakt
Denitsa Zheleva denitsa.zheleva@framtiden.com Jobbnummer
9763493