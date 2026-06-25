Junior Underhålls- och Driftsäkerhetsingenjör (ILS)
Saab Aktiebolag / Maskiningenjörsjobb / Karlstad Visa alla maskiningenjörsjobb i Karlstad
2026-06-25
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Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
Är du nyutexaminerad ingenjör och vill arbeta med teknik som gör skillnad? Vill du förstå hur avancerade tekniska system fungerar, används och underhålls genom hela sin livslängd?
Som junior ILS(Integrated logistic support)-/Underhållsingenjör arbetar du med att säkerställa att tekniska system är tillgängliga, driftsäkra och möjliga att underhålla på ett effektivt sätt. Du kommer att analysera hur produkter används i drift och bidra till att skapa lösningar för underhåll, support och reservdelsförsörjning.
I rollen får du möjlighet att bygga upp kunskap inom områden som driftsäkerhet, underhållsteknik, livscykelkostnader och teknisk support. Du arbetar tillsammans med erfarna kollegor och får successivt ta större ansvar i projekt och analyser.
Du kommer att samarbeta nära systemingenjörer, konstruktörer, produktion, underhållsorganisationer och projektteam för att skapa långsiktigt hållbara lösningar för våra produkter.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Delta i analyser kopplade till driftsäkerhet, tillgänglighet och underhåll
• Bidra till framtagning av underhållsplaner och underhållskoncept
• Stödja arbetet med reservdelshantering och optimering
• Samla in, strukturera och analysera teknisk information
• Delta i kravarbete och verifiering av underhålls- och supportkrav
• Samarbeta med olika teknikdiscipliner i utvecklings- och produktprojekt
• Bidra med underlag för beslut kring drift, support och livscykelhantering
Hos oss får du möjlighet att utvecklas inom ett specialistområde där teknik, analys och verksamhetsförståelse möts. Med stöd från erfarna kollegor kommer du att bygga kompetens inom livscykelstöd och underhållsanalys för avancerade tekniska system.Publiceringsdatum2026-06-25Profil
Vi söker dig som är nyutexaminerad ingenjör eller har upp till ett års arbetslivserfarenhet. Du är nyfiken, analytisk och tycker om att förstå hur teknik fungerar i praktiken.
Du behöver inte ha arbetat med ILS tidigare - det viktigaste är att du har ett tekniskt intresse, vill utvecklas och trivs med att lösa problem tillsammans med andra. För oss är dina personliga egenskaper en viktig del av helhetsbedömningen i denna rekrytering.
Vi söker dig som har en högskole- eller civilingenjörsexamen inom exempelvis maskinteknik, elektroteknik, industriell ekonomi, teknisk fysik, mekatronik eller ett närliggande tekniskt område. Du har ett starkt intresse för teknik och drivs av att analysera komplexa frågeställningar och hitta effektiva lösningar. Som person arbetar du strukturerat och metodiskt, med förmåga att planera och prioritera ditt arbete på ett självständigt sätt. Du uttrycker dig obehindrat på både svenska och engelska, såväl muntligt som skriftligt, och har lätt för att samarbeta och kommunicera med olika funktioner och kompetensområden.
Meriterande:
• Examensarbete, projekt eller praktik inom teknik, underhåll, produktion eller systemutveckling
• Kunskap om driftsäkerhet, underhållsteknik eller livscykelperspektiv från studierna
• Erfarenhet av dataanalys eller tekniska beräkningar
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut. Denna annons ligger publicerad över sommaren och återkoppling kan därför komma att dröja.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med syfte att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. Med 28 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab Aktiebolag
(org.nr 556036-0793)
Zakrisdalsvägen 26 (visa karta
)
653 36 KARLSTAD Arbetsplats
Saab Jobbnummer
9978745