Junior Trader - Handlarbudet Trading AB
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Du släpper inte en affär halvvägs. Du jagar svaren, stänger affären och tar nästa. Det här är rollen för dig som mäter sig i resultat – inte i arbetstimmar.Publiceringsdatum2026-06-09Om tjänsten
Junior Trader är hjärtat i Handlarbudets tradingmotor. Du matchar bilar med rätt köpare, driver affärer till avslut och håller tempot uppe när andra tappar det. Högt tryck. Tydliga mål. En miljö där din prestation syns samma dag du levererar den. Du jobbar operativt, nära seniora traders och resten av teamet – men din framgång avgörs av hur många affärer du driver i mål, och hur effektivt du gör det.
Som Junior Trader hos oss får du en unik skola i affärsmannaskap. Du lär dig värdera tillgångar, läsa marknadstrender och bemästra förhandlingsteknik på en professionell nivå.
Om Handlarbudet Trading AB
Handlarbudet är en expansiv aktör inom fordonsbranschen som har ritat om kartan för hur bilaffärer görs. Vi kombinerar djup branschkunskap med modern teknik för att skapa en marknadsplats som är snabbare, tryggare och mer effektiv för både säljare och köpare.
Vi sitter i moderna lokaler i Stora Frösunda, Solna, där tempot är högt och energin smittsam. Hos oss finns inga stela hierarkier; vi värderar idéer som leder till avslut och premierar den som vågar ta för sig. Vi växer kraftigt och söker nu dig som vill vara med på resan och bygga morgondagens tradingmotor tillsammans med oss.Dina arbetsuppgifter
Vad du gör varje dag:
• Stänger affärer: Driver inkommande case från första samtalet till undertecknat avslut.• Matchar rätt: Parar ihop bilar med rätt köpare – snabbt, träffsäkert och med marginalen i fokus.• Jagar uppföljningen: Svaret som alla andra väntar på har du redan hämtat.• Löser hindren: Identifierar det som stoppar en affär och får det ur vägen.• Håller data skarp: Inga slarviga noteringar, inga tappade trådar – allt spårbart från start till mål.
Vad du tar med dig
• Erfarenhet från telefonförsäljning, mötesbokning eller annan prestationsbaserad roll.• Van att mätas på tydliga mål och van att slå dem.• Stark känsla för tempo, uppföljning och att få affärer över linjen.• Strukturerad och noggrann även när det brinner.• God systemvana och snabb på att lära nya verktyg.• Flytande svenska, god engelska.
Det här är du
• Vinnarinstinkt. Du tävlar. Du gillar att toppa listan. Du blir rastlös när det inte händer något.• Uthållighet. Där andra väntar på svar jagar du nästa steg. Du släpper inte förrän affären är stängd.• Struktur. Du vet att det är detaljerna som avgör om affären går hem – och du lägger dem rätt från början.• Driv. Du är tidigt i karriären men har bråttom framåt. Du vill lära, leverera och ta nästa kliv.• Lagspelare. Du lyfter kollegorna. De lyfter dig. Tillsammans krossar ni målen.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Rekryteringsprocessen omfattas även av en bakgrundskontroll där du behöver kunna visa upp ett felfritt belastningsregister. Processen innehåller intervjuer med Academic Work samt två intervjuer med rekryterande chef & grundare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "H2ZHB1". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Solnavägen 3H (visa karta
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113 63 STOCKHOLM Arbetsplats
Academic Work Sweden AB Jobbnummer
9955296