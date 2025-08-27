Junior Testutvecklare till välkänt bolag i Borås!
2025-08-27
Har du nyligen tagit examen från din utbildning inom elektroteknik? Har du ett intresse för utveckling mot både hårdvara och mjukvara? Vi söker för kunds räkning en junior testutvecklare till välkänt bolag i Borås, kanske är du den vi söker?
OM TJÄNSTEN:
I denna roll kommer du att arbeta med en mängd olika uppgifter, bland annat att utveckla och underhålla testlösningar för produktion, säkerställa att testsystemen fungerar som de ska, integrera hårdvara och mjukvara samt validera produktprototyper innan de går vidare till produktion. Tjänsten passar dig som har ett starkt tekniskt intresse, trivs med praktiskt arbete och motiveras av att lösa komplexa problem.
Exempel på arbetsuppgifter:
Designa, integrera och verifiera testhårdvara och -mjukvara
Dokumentera produktutvecklingsprocesser
Planera och genomföra designsprintar tillsammans med utvecklingsteamet
VI SÖKER DIG SOM:
En eftergymnasial utbildning i Elektroteknik eller likvärdigt område.
Kunskap av C#-programmering.
Viss erfarenhet av elektronikproduktion
För att trivas i rollen tror vi att du som söker är en driven person som gillar att bidra med innovativa lösningar. Du har en stark analytisk förmåga och du gillar att arbeta med problemlösning. Då vår kund tror på att utvecklas tillsammans ser vi att du är en positiv lagspelare som vill bidra till god teamkänsla!
Det inte nödvändigt, men meriterande om du har:
Erfarenhet av agila metoder
Mätinstrument
Digitalsystem
Objektorienterad programmering
RF- och mikrovågsutveckling
OM ANSTÄLLNINGEN:
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer att vara anställd av Friday och arbeta som konsult ute hos vår kund.
ÖVRIG INFO:
Omfattning: Heltid
Start: Omgående.
Placering: Borås.
Lön: Marknadsmässig.
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen. Vi tar inte emot ansökningar via mail.
OM FRIDAY:
På Friday brinner vi för att ge dig som Tech-talang en riktigt bra start på karriären. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av, matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet.
Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering, där alla ges samma chans att lyckas.
Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro. Varje år genomför vi över 5 000 karriärmöten och matchar kandidater med allt från globala företag till innovativa startups. Ersättning
