Junior Testutvecklare till högteknologiskt företag - Friday Väst AB - Datajobb i Göteborg

Friday Väst AB / Datajobb / Göteborg2021-04-12OM TJÄNSTEN:Vårt kundföretag blickar ständigt framåt och utmanar gränserna för vad som är tekniskt möjligt. De samarbetar med kollegor runt om i världen som alla delar deras utmaning - att göra världen till en säkrare plats.Vår kund är ett välkänt företag som är framstående inom sin bransch. De är ca 300 anställda i Göteborg.Är du redo att forma framtiden inom test och verifiering för högteknologiska produkter? Vill du utvecklas inom utveckling, test, testutveckling testmetodik och testautomatisering för mjukvara i komplexa system? Vår kunds utvecklingsgrupp har hög kompetens inom test och verifiering och har som mål att kontinuerligt sträva efter att förbättra metoder, arbetssätt och verktyg för att utveckla produkter med högsta kvalitet.Du kommer att tillhöra ett Agilt tvärfunktionellt team som arbetar med mjukvaruutveckling av system för dataanalys och målföljning. Teamet ansvarar för att utveckla lösningar från ide till färdig produkt.Hos vår kund uppmanas du att sikta högt! Du får göra ditt bästa i en konstruktiv miljö där samarbete är i fokus. De vill att du ska tänka stort och de ger dig friheten och stödet du behöver för att förvandla dina idéer till framgångar. Du kommer fortsätta att utvecklas genom hela din karriär - Vår kunds vet att kontinuerligt lärande hos sina medarbetare är avgörande för att behålla sin position som global ledare inom teknik.VI SÖKER DIG SOM:För denna roll tror vi att du har relevant eftergymasial högskole- eller civilingenjörsutbildning eller motsvarande relevant arbetslivserfarenhet. Vi lägger absolut mest vikt vid ditt genuina intresse för mjukvarutest och/eller mjukvaruutveckling, kanske har detta gett sig uttryck i relevanta hobbyprojekt.Du bör ha god kunskap inom;TestautomatiseringJavaMatlabDu är väl bevandrad i Linuxmiljö och harContinuous integrationDu är säker i ditt utförande och kan presentera och kommunicera resultatet av ditt arbete. Du gillar att arbeta i team och lösa komplexa problem tillsammans med andra. Du ser det som en utmaning att ställas inför nya problem och ser det som en naturlig del av jobbet.OM ANSTÄLLNINGEN:Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer till en början att vara anställd av Friday men med ambition att du på sikt blir anställd direkt hos vår kund, förutsatt att alla parter är nöjda.ÖVRIG INFO:Omfattning: Heltid, dagtidPlacering: Göteborg, 10 minuter med spårvagn från KorsvägenKontaktperson: Ari GamalStart: Så snart som möjligt eller efter du tagit din examen i juniAnsök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals- och intervjufasen.OM FRIDAY:Genom att vara en partner både till våra kandidater och kunder strävar vi efter att hitta den bästa matchningen. Det gör vi genom att lära känna våra kunder och kandidater på riktigt! Vi ser självklart till att kunskaps- och erfarenhetskrav matchar, men framförallt lägger vi vikt vid samsyn kring värderingar och företagskultur som båda parter värdesätter.Vår passion är att hjälpa människor till rätt roll, arbetsplats och sammanhang inom IT och teknik. Därför grundade vi Friday med ambition att hjälpa dig till jobbet som ger dig fredagskänslan - varje dag!Vi riktar oss främst till dig som är i början av din karriär eller studerar vid högskola/universitet inom IT och Teknik.Vår övertygelse är att människor uppnår sin fulla potential när man ser fram emot att gå till jobbet varje morgon. "Friday - everyday", hur låter det?Sökord; Test, Testutvecklare, Backend, Java, Quality Assurance, Programmerare, Systemutvecklare, Junior, IT, Teknik, Tech, Ingenjör, UtvecklareVaraktighet, arbetstidHeltid Tillsvidare2021-04-12Månadslön - Fixed salarySista dag att ansöka är 2021-06-11Friday Väst AB5685803