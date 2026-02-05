Junior Testingenjör inom mjukvara
2026-02-05
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Som testingenjör inom mjukvara blir du en del av ett team som utvecklar och förvaltar avancerade system för övervakning och ledning i realtid. Du får en bred introduktion och växer in i rollen med arbetsuppgifter och ansvar anpassade efter din bakgrund. Här får du möjlighet att bygga en djup förståelse för hur större mjukvarusystem fungerar i praktiken - och hur tekniken möter användarnas behov.
ArbetsuppgifterPlanera, genomföra och följa upp mjukvarutester för att säkerställa kvalitet i leveranser
Analysera testresultat och bidra till felsökning tillsammans med teamet
Samarbeta med utvecklare och andra intressenter för att förstå funktion, krav och användarbehov
Kommunicera tekniska resultat på ett tydligt sätt till både kollegor och andra mottagare
KravHögskoleingenjörs- eller civilingenjörsexamen inom datateknik eller liknande
1-2 års arbetslivserfarenhet
Mycket god förmåga att kommunicera på svenska och engelska i tal och skrift
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeErfarenhet av mjukvarutestning och/eller programmering
Intresse för automatiserad testning
Erfarenhet av kravarbete eller strukturerat utvecklingsarbete
