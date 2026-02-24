Junior Testingenjör inom fordonsprovning - PVE2

Quattro Bemanning & Rekrytering AB / Maskiningenjörsjobb / Göteborg
2026-02-24


Visa alla maskiningenjörsjobb i Göteborg, Mölndal, Partille, Kungälv, Lerum eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Quattro Bemanning & Rekrytering AB i Göteborg, Mölndal, Partille, Kungälv, Lerum eller i hela Sverige

Publiceringsdatum
2026-02-24

Beskrivning
Vi söker nu en noggrann och tekniskt intresserad PVE-2 Testare till ett spännande uppdrag inom fordonsindustrin i Göteborg. Uppdraget innebär att arbeta med lagstadgad testning i fordon och säkerställa att fordon uppfyller myndighetskrav avseende diagnostik och funktion.
Du blir en del av ett tekniskt sammanhang där kvalitet, struktur och dokumentation är avgörande. Rollen passar dig som är i början av din karriär och vill utvecklas inom provning, kalibrering och fordonsteknik.

Dina arbetsuppgifter
Utföra lagstadgade PVE2-tester (Conformity of Production) i fordon

Genomföra testning med hjälp av breakout box och scantool

Initiera och verifiera diagnostiska funktioner genom att injicera felkoder

Säkerställa att fordonets diagnostik uppfyller legala krav

Dokumentera, sammanställa och rapportera testresultat enligt myndighetskrav

Följa och tolka teknisk och juridisk dokumentation på engelska

KvalifikationerSkall-krav
Kandidatexamen inom exempelvis maskinteknik eller motsvarande teknisk utbildning

Grundläggande kunskap om förbränningsmotorer

B-körkort

Mycket goda kunskaper i engelska

God dokumentationsförmåga

Förmåga att arbeta noggrant och strukturerat

Det är viktigt att ditt CV tydligt visar hur du uppfyller ovanstående skall-krav.
Meriterande
Erfarenhet av fordonsdiagnostik

Erfarenhet av test- eller verifieringsarbete inom fordonsindustrin

Erfarenhet av att arbeta med mätutrustning eller testverktyg

Anställningsvillkor
Detta är ett konsultuppdrag där du blir anställd av oss och uthyrd till kund.

Uppdraget är på heltid och utförs på plats i Göteborg.

Uppdragsperioden är tidsbegränsad.

Vi arbetar löpande med att presentera kandidater till kund - vänta därför inte med din ansökan.

Notera: Vi hanterar endast ansökningar som skickas in via vår karriärsida. Vänligen registrera din ansökan där för att säkerställa att den tas emot och behandlas korrekt.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-27
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7288942-1859602".

Arbetsgivare
Quattro Bemanning & Rekrytering AB (org.nr 556719-9962), https://careers.qbemanning.se
Gothenburg Central Station (visa karta)
411 03  GÖTEBORG

Arbetsplats
Q Sverige

Jobbnummer
9761616

Prenumerera på jobb från Quattro Bemanning & Rekrytering AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Quattro Bemanning & Rekrytering AB: