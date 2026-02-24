Junior Testingenjör inom fordonsprovning - PVE2
Quattro Bemanning & Rekrytering AB / Maskiningenjörsjobb / Göteborg Visa alla maskiningenjörsjobb i Göteborg
2026-02-24
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Quattro Bemanning & Rekrytering AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-02-24Beskrivning
Vi söker nu en noggrann och tekniskt intresserad PVE-2 Testare till ett spännande uppdrag inom fordonsindustrin i Göteborg. Uppdraget innebär att arbeta med lagstadgad testning i fordon och säkerställa att fordon uppfyller myndighetskrav avseende diagnostik och funktion.
Du blir en del av ett tekniskt sammanhang där kvalitet, struktur och dokumentation är avgörande. Rollen passar dig som är i början av din karriär och vill utvecklas inom provning, kalibrering och fordonsteknik.Dina arbetsuppgifter
Utföra lagstadgade PVE2-tester (Conformity of Production) i fordon
Genomföra testning med hjälp av breakout box och scantool
Initiera och verifiera diagnostiska funktioner genom att injicera felkoder
Säkerställa att fordonets diagnostik uppfyller legala krav
Dokumentera, sammanställa och rapportera testresultat enligt myndighetskrav
Följa och tolka teknisk och juridisk dokumentation på engelska
KvalifikationerSkall-krav
Kandidatexamen inom exempelvis maskinteknik eller motsvarande teknisk utbildning
Grundläggande kunskap om förbränningsmotorer
B-körkort
Mycket goda kunskaper i engelska
God dokumentationsförmåga
Förmåga att arbeta noggrant och strukturerat
Det är viktigt att ditt CV tydligt visar hur du uppfyller ovanstående skall-krav.
Meriterande
Erfarenhet av fordonsdiagnostik
Erfarenhet av test- eller verifieringsarbete inom fordonsindustrin
Erfarenhet av att arbeta med mätutrustning eller testverktygAnställningsvillkor
Detta är ett konsultuppdrag där du blir anställd av oss och uthyrd till kund.
Uppdraget är på heltid och utförs på plats i Göteborg.
Uppdragsperioden är tidsbegränsad.
Vi arbetar löpande med att presentera kandidater till kund - vänta därför inte med din ansökan.
Notera: Vi hanterar endast ansökningar som skickas in via vår karriärsida. Vänligen registrera din ansökan där för att säkerställa att den tas emot och behandlas korrekt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7288942-1859602". Arbetsgivare Quattro Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 556719-9962), https://careers.qbemanning.se
Gothenburg Central Station (visa karta
)
411 03 GÖTEBORG Arbetsplats
Q Sverige Jobbnummer
9761616