Junior tekniker/testare - Konsultuppdrag i Göteborg
Quattro Bemanning & Rekrytering AB / Datajobb / Göteborg
2025-09-04
Publiceringsdatum2025-09-04
Vi söker en junior tekniker/testare till ett spännande konsultuppdrag i Göteborg.
Du kommer att stötta mjukvaruingenjörerna med testning och verifiering av infotainmentsystem i fordon. Uppdraget är på plats i Göteborg och erbjuder värdefull erfarenhet inom bilindustrin och in-vehicle infotainment.Dina arbetsuppgifter
Utföra checkout-tester och verifiering av mjukvarufunktioner i fordon och testbänkar.
Uppdatera testfordon med senaste mjukvara, hårdvara och konfigurationer.
Utföra explorativ testning och reproducera kundrapporterade buggar.
Dokumentera och rapportera buggar, samla in loggar vid behov.
Stödja med dagliga uppgifter som flashing av enheter.
Delta vid kortare testkörningar tillsammans med kollegor.
Samverka dagligen med utvecklingsteamet för prioritering av uppgifter.Kvalifikationer
Skall-krav:
Teknisk examen från YH, högskola eller motsvarande (BSc eller liknande).
Goda kunskaper i Windows.
Erfarenhet av arbete med hårdvara (ECUs, elektronik etc.).
Snabb inlärningsförmåga och initiativförmåga.
Goda kommunikativa färdigheter och problemlösningsförmåga.
Teamspelare med intresse för kontinuerlig förbättring.
Körkort B.
Meriterande:
Erfarenhet från fordonsindustrin.
Kunskap om simulering och mjukvarutestverktyg.
Erfarenhet av Atlassian-verktyg (Jira, Polarion).
Grundläggande kunskap om fordonets diagnos och nätverk (t.ex. CAN, SOME/IP).Dina personliga egenskaper
Självdriven, motiverad och initiativtagande.
Flexibel och lösningsorienterad.
Strukturerad och noggrann.Anställningsvillkor
Uppdraget är ett konsultuppdrag där du blir anställd av oss och uthyrd till kund.
Vi arbetar löpande med kandidater, och uppdraget kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Viktigt att CV tydligt visar att du uppfyller skall-kraven.
