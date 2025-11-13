Junior tekniker sökes till Eltel i Örebro
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Elektronikjobb / Örebro Visa alla elektronikjobb i Örebro
2025-11-13
Bor du i eller runt om Örebro och gillar att arbeta praktiskt och har ett intresse av el, tele eller teknik? Då kan detta vara arbetet för dig! Söker du ett intressant teknikjobb är Eltel Networks arbetsplatsen där du kan utvecklas
Eltel är en ledande aktör inom kritisk infrastruktur och erbjuder tjänster som möjliggör förnybar energi och högpresterande kommunikationsnät. Företaget designar, planerar, bygger och säkrar driften av nätverk som är avgörande för ett hållbart och uppkopplat samhälle. Genom att skapa robusta lösningar för el- och kommunikationsinfrastruktur bidrar Eltel till att stödja både dagens behov och framtidens krav. Deras arbete främjar en mer hållbar utveckling och skapar en grund för en effektiv och stabil uppkoppling för kommande generationer.
Eltel har en säkerhetsprofil och följer strikta säkerhetsstandarder och certifieringar. De säkerställer att alla tekniska installationer och nätverkslösningar lever upp till högt ställda krav för informationssäkerhet. Arbetet utförs på olika orter utifrån det projekt du tillhör, där av kommer dagliga resor förekomma.
Som Tekniker åt Eltel kommer du arbeta med kabeldragning och montage av kabelstegar. En erfaren tekniker kommer att finnas på plats för handledning. En del av arbetet innebär att förlägga kabel utomhus i marken. Vidare ingår montage av accesspunkter i tak eller på vägg, vilket innebär att man skruvar fast 4 skruvar och sedan klickar på en accesspunkt. Inledningsvis kommer fiber svetsas av en erfaren tekniker, medan kontaktering av CAT6-kablar (vanligt datanät) görs av den sökande, men på sikt möjlighet med mer.
Uppdraget som vi söker för förväntas starta i April och pågå 4 månader framåt, med chans till förlängning. Arbetet sker initialt ute hos kund 07.30-16.00 på vardagar och utgår från ditt närmsta lokalkontor.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som är engagerad, ansvarstagande och har en stark arbetsmoral. Du trivs med att arbeta fysiskt och har en positiv inställning till att ta dig an praktiska uppgifter. Det är viktigt att du är strukturerad och fokuserad i ditt arbete, samt har viljan att lära dig.
Erfarenhet inom fiber eller el är meriterande, exempelvis genom gymnasial utbildning inom el och fiber eller genom tidigare praktisk erfarenhet. Körkort är ett krav.
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer att bli anställd via StudentConsulting och arbetar sedan ute för Eltel. Under rekryteringsprocessens kommer bakgrundskontroll och säkerhetsprövning att genomföras.
Elsa Lönnberg elsa.lonnberg@studentconsulting.com
