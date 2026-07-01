Junior tekniker inom cybersäkerhet
Försvarets Radioanstalt / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-07-01
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarets Radioanstalt i Stockholm
, Järfälla
, Ekerö
, Linköping
, Gotland
eller i hela Sverige
er).
Vill du göra samhällsnytta och bidra till Sveriges oberoende i världen? Vi söker junior tekniker med stort tekniskt intresse. På FRA är varje arbetsuppgift en del av något större. Är du den vi söker kan vi erbjuda ett varierande arbete i en kunskapsintensiv miljö där du får vara med och göra skillnad varje dag.
Ditt uppdrag
Som junior tekniker blir du en viktig pusselbit i vår cyberverksamhet och är placerad på avdelningen för cyberverksamhet. Din roll är att vara bryggan mellan teknik och praktisk analys. Du kommer att hantera och effektivisera de system som säkrar Sveriges intressen och se till att rätt information når fram till våra analytiker så att de kan göra sitt jobb.
Du blir en del av ett team där samarbete och ömsesidigt stöd är centralt. Vi ser detta som en roll för dig som är i början av din karriär och som vill ha en arbetsplats där du får både guidning och utrymme att ta egna initiativ. Vi värdesätter ett strukturerat arbetssätt och en person som hittar tillfredsställelse i att göra saker rätt – där noggrannhet och uthållighet är nyckeln till hög kvalitet. Även när det innebär uppgifter som kräver hög precision och upprepning för att säkerställa kvaliteten i vårt resultat.
I rollen som junior tekniker är ingen dag den andra lik. Ena dagen fokuserar du på teknisk administration och nära samarbete med våra analytiker, för att nästa dag få grotta ner dig i hårdvara och praktisk testning eller fokusera på strategisk inhämtning.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består av:
Utveckling av arbetsmetoder. Bidra till att förbättra och bygga enklare verktyg/gränssnitt som effektiviserar det dagliga arbetet
Dokumentera processer och ge stöd till interna användare och intressenter
Genomföra praktiska tester av hård- och mjukvara
Samarbeta med analytiker för att utvärdera resultat och tillsammans lösa tekniska frågor
Hantera våra tekniska system för inhämtning och se till att de är korrekt konfigurerade
Vidare kan rollen vid behov innefatta skiftarbete.
Du kan
Vi söker dig som har:
Eftergymnasial utbildning inom IT, teknik eller motsvarande.
Grundläggande programmeringskunskaper
Vana av att arbeta i Linux
Goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift
Vi ser det som meriterande om du har:
Vana av att dokumentera processer eller manualer
Ett genuint intresse för cybersäkerhet och/eller it-forensik
Erfarenhet av att arbeta med support (t.ex. helpdesk)
Kunskaper i Bash eller Python
Fördjupade kunskaper inom Linux-administration
Erfarenhet av containerteknik (t.ex. Docker)
Du är
Vi söker dig med följande egenskaper:
Samarbetsförmåga - Arbetar bra med andra människor. Relaterar sig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.
Initiativtagande - Tar initiativ, sätter igång aktiviteter och uppnår resultat.
Muntlig kommunikation - Talar klart, välformulerat och engagerat i enskilda möten och små och stora grupper. Lyssnar och är mottaglig för motparten och anpassar sig till situationen.
Strukturerad - Planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Sätter upp och håller tidsramar.
Om FRA
FRA har omvärlden som sin arena där varje arbetsuppgift är en del av något större. På ett eller annat sätt får du som medarbetare vara med och bidra till att skydda Sveriges integritet och oberoende i världen. Du är med och gör skillnad på riktigt, varje dag.
Vår uppgift som underrättelsetjänst är att skydda Sverige mot de allvarligaste hot som kan riktas mot ett samhälle – militära angrepp, terrorism och cyberattacker. Vi skyddar det viktigaste vi har – vår trygghet, vår demokrati och vårt sätt att leva. Vi är experter på cyberområdet och signalspaning samt en larmklocka för militära hot.
FRA leder sedan 2024 Nationellt cybersäkerhetscenter, NCSC vars uppdrag är att utveckla och stärka Sveriges förmåga att förebygga, upptäcka och hantera cyberhot.
Som nyanställd på FRA får du en omfattande introduktionsutbildning och kontinuerlig kompetensutveckling, vilket ger dig möjlighet att utveckla dina färdigheter och bli ännu bättre på det du brinner för. Vår organisation är mångfacetterad och består av olika kompetenser och personligheter, där varje individ har unika egenskaper och förutsättningar. Vi strävar efter att skapa en miljö där alla känner sig välkomna och trygga. Utöver en stimulerande arbetsmiljö erbjuder vi också ett attraktivt förmånspaket, som du kan läsa mer om på www.fra.se
. För mer information om Nationellt cybersäkerhetscenter besök www.ncsc.se
För din trygghet. För vår demokrati. Varje dag. Året om.
Mer information
Arbetsplatsen är belägen i närheten av Drottningholm, ca 10 min från Brommaplan. Svenskt medborgarskap är ett krav då anställning vid FRA innebär placering i säkerhetsklass. Innan en anställning kommer du att säkerhetsprövas i enlighet med säkerhetsskyddslagens bestämmelser. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Vi tillämpar sex månaders provanställning. För mer information är du välkommen att kontakta rekryterande chef på rekrytering@fra.se
. Fackliga företrädare nås på 010-557 46 00.
Vi tar emot ansökningar via www.fra.se
senast 2026-07-26.
Referensnummer 2025FRA1795-2.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: Dagtid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025FRA1795-2". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarets Radioanstalt
(org.nr 202100-0365)
Box 301 (visa karta
)
161 26 BROMMA Arbetsplats
FRA, Cyber Kontakt
Rekryterande chef rekrytering@fra.se 010-557 46 00 Jobbnummer
9987904