Junior Technical Support Engineer
Vår avdelning levererar ledningssystem både till det svenska flygvapnet och till kunder utomlands. Du kommer primärt att jobba med det svenska ledningssystemet för luftbevakning och flygstridsledning, som är ett komplext system med många gränsytor och höga krav på tillförlitlighet och säkerhet.
Rollen innebär att arbeta med att utveckla och underhålla vår utvecklingsmiljö för att skapa bästa möjliga förutsättningar för dina kollegor. I din roll kommer du att ha mycket samarbete med ett brett antal roller. Då arbetet till stor del är styrt av kundkrav behöver du kunna förhålla dig till dessa och ha en god dialog.
Du är drivande, utåtriktad och villig att ta ansvar, har en positiv grundsyn, mycket god samarbetsförmåga och har lätt för att kommunicera. Eftersom vi jobbar i en internationell miljö är det viktigt att du, utöver svenska, även behärskar engelska i tal och skrift.
Din bakgrund är troligtvis civil- eller högskoleingenjör inom datavetenskap, teknisk fysik eller närliggande område med några års relevant arbetslivserfarenhet.
• Goda kunskaper i driftsättning , underhållålning av utvecklingsmiljöer och dess infrastruktur
• Kunskaper i (Linux, Virtualisering, KVM, mm)
• Goda kunskaper i engelska och svenska, både i tal och skrift
Meriterande
• Erfarenhet av arbete med Versionshanteringssystem (Git, SVN, CVS)
• Kunskaper i scriptning (Bash, Python)
• Kunskaper i automatiserade byggflöden (CI/CD, Jenkins, GitLab, mm)
• Intresse eller erfarenhet av flygdomänenÖvrig information
Heltid på plats i kundens lokaler. Urval av kandidater sker löpande. Mycket goda möjligheter till förlängning.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar med krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-04
E-post: ndp.ab.consulting@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Technical Support Engineer". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NDP IT AB
(org.nr 559359-4830)
175 41 JÄRFÄLLA Arbetsplats
Saab Jobbnummer
9893537