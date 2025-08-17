Junior systemutvecklare till Clara Financial Consulting
2025-08-17
Vill du kickstarta din karriär som utvecklare och samtidigt bygga specialistkompetens inom finanssektorn? Hos Clara Financial Consulting får du chansen att växa i ett konsultbolag som verkligen satsar på din utveckling - både tekniskt och professionellt.
OM TJÄNSTEN
Clara Financial Consulting är ett konsultbolag med spetskompetens inom både IT och finans. De hjälper några av Nordens största aktörer inom kapitalförvaltning med allt från verksamhetsutveckling och kravställning till design, utveckling och förvaltning av avancerade systemlösningar. Deras styrka ligger i kombinationen av djup verksamhetsförståelse och hög teknisk kompetens.
Clara Financial Consulting söker nu en junior systemutvecklare som vill vara med och växa hos dem. Rollen passar dig som är i början av din karriär och vill kombinera systemutveckling med inblick i finansbranschen. Du kommer att få en introduktion till både teknik och verksamhet, och utvecklas genom Clara Academy - ett internt utbildningsprogram som ger en trygg start i konsultrollen innan du sedan kommer att placeras ut på långsiktiga uppdrag hos Claras kunder.
Dina arbetsuppgifter
Dina exakta arbetsuppgifter kommer att bero på ditt specifika uppdrag men generellt sett kommer du att:
• Arbeta med systemutveckling i kundens specifika system
• Utveckla och förbättra affärskritiska lösningar i en komplex IT-miljö
• Delta i agila team tillsammans med andra utvecklare, testare och kravanalytiker
• Sätta sig in i kundens affärsprocesser och översätta behov till tekniska lösningar
• Utvecklas löpande genom handledning, kompetensutbyte och Clara Academy
VI SÖKER DIG SOM
• Har en civilingenjörsexamen eller motsvarande inom data/IT,
• Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska, i tal och skrift
• Har ett stort intresse för finans och teknik
• Har programmeringskunskaper, t.ex. i C#, C++ eller Java
• Är analytisk, strukturerad och har god samarbetsförmåga
Det är meriterande om du har:
• 1-3 års erfarenhet inom systemutveckling
• Erfarenhet av front-end-ramverk som React eller Angular
• Kunskap om relationsdatabaser och Microsoft SQL
• Har erfarenhet av en teknisk roll inom finansbranschen
Som person tror vi att du är engagerad och nyfiken med ett starkt eget driv. Du är snabblärd, självgående och trivs med att lösa problem - men uppskattar också att samarbeta och ta del av andras kunskap. Du har en professionell och kommunikativ framtoning, och ser värdet i att bygga förtroende i din roll som konsult.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Clara Financial Consulting AB är ett konsultbolag som erbjuder spetskompetens inom IT och verksamhet, med särskilt fokus på finanssektorn. De arbetar med flera av de största aktörerna inom kapitalförvaltning och bistår med allt från systemutveckling och kravställning till förändringsledning och arkitektur.
Företaget kombinerar teknisk kompetens med djup förståelse för finansiella processer - en kombination som gör att deras konsulter snabbt skapar värde. De investerar i sina medarbetares utveckling genom kompetensutveckling, tydliga karriärvägar och en stark kultur av kunskapsdelning och gemenskap.
Hos Clara får du vara en del av ett företag som bryr sig om både människan och konsulten - där det är lika viktigt att ha roligt som att leverera kvalitet. Varaktighet, arbetstid, etc.
Heltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
