Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Elektronikjobb / Malmö2021-04-09Är du i början av din karriär och vill arbeta på ett företag som värdesätter utveckling, uppskattning och gemenskap? Har du nyligen tagit eller ska ta examen och är redo att bygga större system inom webb? Då har vi tjänsten för dig!Börsnoterade Bredband2 är i en spännande fas. I slutet av 2020 förvärvade företaget en stor konkurrent och har på kort sikt fördubblats i storlek. Omsättningen 2020 för de två sammanslagna bolagen var 1,5 miljarder kr. Bredband2 jobbar för fullt och det finns inga planer på att sakta ner. På företaget präglas vardagen av ständig utveckling ihop med kompetenta kollegor. Genom att lyssna ser man till att medarbetarna utvecklas såväl i sina arbetsuppgifter och roller som på ett personligt plan. Företaget värnar om sina medarbetares välmående och tar ett stort ansvar genom att ha ett gediget utbud inom friskvård och hälsa.Vi söker nu en systemutvecklare med goda kunskaper inom modern webbdesign och webbutveckling till deras utvecklingsteam i Malmö.Som systemutvecklare på Bredband2 kommer du att vara en del av ett drivet och dynamiskt team. De ställer höga krav på sina medarbetare vad gäller resultat och engagemang, och de ser till att ha roligt ihop också. Du kommer få möjligheten att arbeta med ett starkt varumärke i moderna kontorslokaler i centrala Malmö. Du kommer in i ett bolag i medvind och ett team i ett utvecklingsskede där du har möjlighet att påverka både din egen och avdelningens utveckling.Dina arbetsuppgifter kommer innehålla delar från hela utvecklingskedjan, från att koda till att analysera och utveckla. Det är därför av stor vikt att du som person är självgående och drivs av att följa och ta ansvar över processen från start till mål. Ansvarsområdet kommer att vara varierande och innefattar både större projekt och mindre uppgifter.Du kommer vara en del av ett Scrum-team och efter en kortare utbildning kommer du att koda både backend och frontend. Bredband2 har flera olika system, både interna och externa riktade mot sina kunder. Dessa system är byggda i allt ifrån Ruby, C# och PHP till React.Tjänsten är en heltidsanställning där du till en början blir anställd av StudentConsulting och uthyrd till Bredband2, med avsikten att efter sex månader gå över i en anställning på Bredband2. Arbetstiderna är förlagda till sedvanliga kontorstider, måndag - fredag. När du väl är anställd av Bredband2 finns möjlighet till både flexibel tid och arbetsplats. Tjänsten startar omgående, men vi tar såklart hänsyn till eventuell uppsägningstid eller om du ska avsluta studier till sommaren.2021-04-09Vi förutsätter att du har läst minst 3 år på högskola eller har motsvarande arbetslivserfarenhet. I ett första skede letar vi efter utvecklare till deras Ruby-baserade system men med tiden kommer du få jobba i alla deras system. Du behöver inte kunna Ruby men du bör behärska ett OOP-baserat språk/ramverk, som tex Ruby on Rails, Laravel, .NET eller Django. För att passa för denna roll krävs det att du har kunskap inom webbutveckling.Vi söker dig som drivs av att utvecklas och lära dig nya saker. Vidare har du ett högt driv och genuint intresse för programmering. Du är prestigelös och kan samarbeta med kollegor såväl i teamet som i övriga organisationen.Följande är ett plusErfarenhet av Ruby & Ruby on RailsErfarenhet av ReactErfarenhet av kundhanteringssystem eller säljsystem.Vana av utveckling av större webbaserade system.Avancerad Javascript (OOP)Kan ta dig runt i Linuxbaserade system.Fullstack-utvecklareDu är van att jobba i en modern JS/CSS stack.Det du saknar i kunskap kommer företaget ta sig tid och lära dig. För Bredband2 är det viktigt att följa med i utvecklingen samtidigt som de vill att medarbetarna ska trivas och utvecklas inom företaget. Anställda erbjuds årligen möjlighet till vidareutbildning och företaget arbetar med kompetensutveckling på ett systematiskt sätt. Förutom att företaget satsar på kompetensutveckling så erbjuds du som anställd förmåner i form av olika erbjudanden och friskvårdsprogram och det viktigaste av allt, gemenskap i form av gemensamma aktiviteter när omständigheterna tillåter detta.Är du intresserad av avancerad systemutveckling på hög nivå inom webb där du får vara med från start till mål, själv leda arbetet med hjälp av beställarna och snabbt se resultatet av ditt arbete så tveka inte att söka!Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Sista dag att ansöka är 2021-05-07