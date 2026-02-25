Junior systemutvecklare inom styrsystem
Vill du arbeta med mjukvara som sitter i riktiga maskiner och påverkar hur de beter sig ute i fält? Nu söker vi en junior mjukvaruingenjör som vill arbeta med utveckling och analys av styrsystem för maskiner inom bygg- och anläggningssegmentet.
Om rollen
Du blir en del av ett mindre utvecklingsteam som ansvarar för mjukvaran i företagets styrsystem. Arbetet är modellbaserat och sker främst i Matlab och Simulink, där du utvecklar och justerar funktioner kopplade till motorstyrning och maskinbeteende.
En viktig del av rollen är analys. Du kommer arbeta med loggdata och mätresultat från verkliga tester, identifiera avvikelser, felsöka i mjukvaran och bidra till förbättringar. Det kan handla om att justera parametrar, korrigera funktioner eller förstå hur förändringar påverkar maskinens prestanda och emissioner.
Du deltar i tekniska diskussioner med andra team, exempelvis mekanik, test och system, och är med i verifiering och granskning av kod och modeller. Rollen innebär att du successivt bygger upp en systemförståelse och lär dig hur mjukvara, motor och maskin samverkar som helhet.
Om dig
Du är utbildad ingenjör inom exempelvis maskinteknik, mekatronik, elektroteknik eller teknisk fysik och har arbetat med Matlab och Simulink under studierna eller i tidigare projekt. Du har ett intresse för motorer, reglerteknik eller dataanalys och tycker det är spännande att se hur teori omsätts i verklig funktion.
Som person är du analytisk och nyfiken. Du gillar att förstå varför något fungerar eller inte fungerar, och du trivs med att arbeta strukturerat med mätdata och felsökning. Du är kommunikativ, samarbetsvillig och prestigelös, samtidigt som du tar ansvar för dina uppgifter och driver dem i mål.
Skallkrav
Ingenjörsexamen inom relevant tekniskt område
Erfarenhet av Matlab och Simulink
Grundläggande förståelse för styrsystem och motorer
Goda kunskaper i svenska & engelska
Meriterande
Kunskaper inom C
Erfarenhet av test, verifiering eller analys av mätdata
Företaget utvecklar och tillverkar professionella maskiner för bygg- och anläggningsbranschen och är en del av en större internationell koncern. Här sker utvecklingen nära produkten, och samarbetet mellan mjukvara, mekanik och test är en naturlig del av vardagen. Kulturen präglas av teknikintresse, samarbete och en vilja att hela tiden förbättra både produkt och arbetssätt.
Omfattning: Heltid
Placering: Jonsered
Start: Enligt överenskommelse
