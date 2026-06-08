Junior systemutvecklare
E-Hälsomyndigheten / Datajobb / Kalmar Visa alla datajobb i Kalmar
2026-06-08
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos E-Hälsomyndigheten i Kalmar
, Stockholm
eller i hela Sverige
Är du en systemutvecklare som vill växa och lära dig av erfarna kollegor? Vill du kombinera teknisk problemlösning med god förståelse för användarupplevelser? Drivs du av att göra nytta och påverka samhället på riktigt? Då kan det här vara en roll för dig.Publiceringsdatum2026-06-08Om tjänsten
E-hälsomyndigheten har i uppdrag att bygga upp en nationell digital infrastruktur inom hälsa, vård och omsorg för att stödja och möjliggöra informationsdelning av hälsodata mellan vårdens system. Infrastrukturen ska bidra till att öka kvaliteten i vården, att förbättra patientsäkerheten, att stärka patientens ställning och att minska den administrativa bördan för hälso- och sjukvårdens medarbetare.
I rollen som systemutvecklare hos oss arbetar du i ett agilt team i tätt samarbete med utredare och verksamhetsspecialister som löpande levererar värde. Du har stöd av erfarna kollegor i teamet och detta är en roll för dig som vill lära dig och utvecklas som systemutvecklare.
Du arbetar nära dina kollegor och ni ansvarar gemensamt i teamet för kvaliteten av den kod som skapas. Ni utvecklar komponenter som blir navet för integrationer och e-tjänster som gör vården mer sammanhållen och effektiv. Vi står inför komplexa och meningsfulla utmaningar där din kompetens gör verklig skillnad – både för andra utvecklare och för vårdpersonal som varje dag hjälper människor.
Om dig
Vi söker dig som brinner för teknik men låter alltid användarens behov styra dina beslut när du skapar digitala lösningar. Du är nyfiken och tar snabbt till dig ny kunskap - det du inte kan idag lär du dig gärna imorgon. Du trivs i samarbete med andra och tycker det är roligt att arbeta mot gemensamma mål. Det är en självklarhet för dig att ta eget ansvar och driva uppgifter framåt samtidigt som du har en flexibel inställning.
Vi söker dig som har:
akademisk utbildning om minst 180 hp inom it, mjukvara eller programmering (utbildningen ska vara avslutad innan anställningen påbörjas)
goda kunskaper i objektorienterad programmering, exempelvis i Java eller liknande språk
förståelse för versionshantering av kod
förståelse för olika typer av mjukvarutestning och säker mjukvaruutveckling
kunskap om webbutveckling och/eller backend‐principer
förmåga att förstå och använda grundläggande datastrukturer såsom listor, köer, stackar, hashtabeller, träd och grafer
förmåga att lösa tekniska och datalogiska problem genom programmering samt motivera val av algoritmer och datastrukturer.
Det är meriterande för tjänsten om du har:
erfarenhet av följande tekniker/verktyg:
Java
SQL
Git
Linux
moderna JavaScript‐ramverk, exempelvis Vue
förståelse för mikrotjänst-arkitektur, REST, OCI containers och Kubernetes
förståelse för olika typer av mjukvarutestning och säker mjukvaruutveckling
erfarenhet från praktik, sommarjobb eller examensarbete inom mjukvaruutveckling.
Vad erbjuder vi?
E-hälsomyndigheten är en myndighet i tillväxt och vi driver utvecklingen av nationell digital infrastruktur inom hälsa, vård och omsorg. Vi skapar förutsättningar för digitala tjänster och lösningar för både privatpersoner och professioner inom hälso- och sjukvård, apotek och socialtjänst. Vi arbetar för att hälsodata ska bli tillgängliga i hela vårdkedjan.
Vi är cirka 600 medarbetare i Kalmar och Stockholm. Hos oss finns möjlighet att göra skillnad i en innovativ miljö med trevliga och kompetenta arbetskamrater. Alla medarbetare har förtroendearbetstid och kan arbeta delvis på distans. Läs mer om E-hälsomyndigheten som arbetsplats: Jobba hos oss
Är du intresserad?
Frågor om tjänsten besvaras av rekryterande chef Carl-Johan Sandin, 010-106 0737 alternativt rekryterande chef Anette Hellman, 010-175 6313.
Frågor om rekryteringsprocessen besvaras av HR-specialist Dorothea Lockman, 010-175 3741. Under juli månad har vi begränsad möjlighet att svara på frågor.
Välkommen att skicka in din ansökan och cv via vårt rekryteringsverktyg senast den 4 augusti.
Anställningen är tillsvidare med sex månaders provanställning. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Placeringsort för anställningen är Kalmar eller Stockholm. Arbetet kan innebära tjänsteresor, främst mellan Kalmar och Stockholm.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. Därför kan vi komma att behöva genomföra en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). För en del arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
Om du har beslut om skyddade personuppgifter, kontakta den HR-specialist som finns namngiven i annonsen.
Läs mer om oss på www.ehalsomyndigheten.se
Ansök här: https://e-halsomyndigheten.varbi.com/what:job/jobID:943768/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare E-hälsomyndigheten
(org.nr 202100-6552), http://e-halsomyndigheten.varbi.com
Södra Långgatan 60 (visa karta
)
392 31 KALMAR Arbetsplats
GD, Digital infrastruktur, Digital utveckling, Utveckling 1 Kontakt
rekryterande chef
Carl-Johan Sandin 010-1060737 Jobbnummer
9953394