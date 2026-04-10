Junior systemtekniker - Drönarsystem
Friday Väst AB / Maskiningenjörsjobb / Stockholm Visa alla maskiningenjörsjobb i Stockholm
2026-04-10
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Friday Väst AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Danderyd
, Huddinge
eller i hela Sverige
Är du i början av din karriär och vill du arbeta praktiskt med teknik - och vara nära både produkt och kund?
Här får du en varierad roll där du arbetar hands-on med installation, support och driftsättning av tekniska system - med särskilt fokus på drönare och närliggande utrustning. Det här är inte en skrivbordsroll där du utvecklar nya system, utan en roll för dig som gillar att få saker att fungera i verkligheten.Om tjänsten
Du blir en viktig del av ett litet team som arbetar nära kunder inom försvar och säkerhet. Rollen innebär mycket praktiskt arbete där du är med och installerar, konfigurerar och supportar tekniska system ute i fält.
Du kommer att resa i tjänsten, träffa användare och säkerställa att utrustningen fungerar som den ska i krävande miljöer. Här är det din tekniska förståelse och ditt intresse som gör skillnad - inte hur många teorikurser du läst.Dina arbetsuppgifter
I den här rollen arbetar du nära både teknik och användare. Du kommer bland annat att:
Installera och driftsätta drönare och tillhörande system hos kund
Ge teknisk support och utbildning till användare
Felsöka och lösa problem - både på plats och på distans
Testa och verifiera utrustning innan leverans
Vara med ute i fält och säkerställa att systemen fungerar i praktiken
Bidra till förbättringar baserat på feedback från användare
Vi söker dig som har:Är i början av din karriär och har ett starkt tekniskt intresse - gärna inom exempelvis drönare, elektronik eller mekanik
Gillar att arbeta praktiskt och lösa problem i verkligheten
Trivs i en varierande roll där du kan vara ute hos kund, på mässor, på lagret och inte bara sitter på kontor
Är nyfiken och självlärd - kanske bygger du egna projekt, mekar, flyger drönare eller har en egen 3D-printer
Har goda kunskaper i svenska och engelska
Det är meriterande om du:
Har erfarenhet eller intresse för drönarteknik
Har förståelse för eller erfarenhet från försvar, polis eller säkerhetsverksamhet
Har gjort värnplikt eller har annan relevant bakgrund
Har någon form av teknisk utbildning (men det är inget krav)
För att trivas i rollen tror vi att du:
Är nyfiken, lösningsorienterad och gillar att ta dig an nya tekniska utmaningar. Du tar ansvar för ditt arbete, men trivs också med att samarbeta i team där man lär av varandra. Du har en flexibel inställning, tycker det är spännande att ibland vara ute på plats hos kund och motiveras av att se dina lösningar fungera i verkligheten.
Om kundföretaget:
Bolaget är en ledande leverantör av avancerad utrustning och lösningar för försvar, polis och säkerhetsorganisationer i Norden. Med fokus på kvalitet, funktionalitet och användarnas verkliga behov erbjuder de allt från personlig skyddsutrustning till tekniska system för krävande operativa miljöer.
Företaget präglas av hög teknisk kompetens, lång erfarenhet inom säkerhetssektorn och en stark ambition att bidra till tryggare samhällen.
Om anställningen:
Det här är en rekrytering vilket innebär att du kommer att bli direkt anställd av kunden.
Övrig info:Omfattning: Heltid
Start: Omgående med hänsyn till eventuell uppsägningstid
Placering: Stockholm
Rekryteringsansvarig: Hedvig Svärd
Lön: Fast månadslön
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen. Vi tar inte emot ansökningar via mail.
Om Friday:
På Friday brinner vi för att ge dig som Tech-talang en riktigt bra start på karriären. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av, matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet.
Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering, där alla ges samma chans att lyckas.
Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro. Varje år genomför vi över 5 000 karriärmöten och matchar kandidater med allt från globala företag till innovativa startups. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Friday Väst AB
(org.nr 559141-1326)
Skeppsbron 38 (visa karta
)
111 30 STOCKHOLM Arbetsplats
Friday Jobbnummer
9846148