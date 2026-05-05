Junior Systemingenjör för utvecklingsmiljöer
2026-05-05
Publiceringsdatum2026-05-05Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd - och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du kliver in i en tekniskt avancerad och säkerhetskritisk miljö där utvecklingsmiljön är avgörande för att komplexa ledningssystem ska fungera stabilt och tillförlitligt. Fokus ligger på lösningar inom luftbevakning och flygstridsledning, med många gränsytor och höga krav på kvalitet, säkerhet och spårbarhet.
I rollen arbetar du nära utvecklare och andra specialister för att skapa rätt förutsättningar i utvecklingsmiljön och dess infrastruktur. Du behöver kunna tolka och omsätta kundkrav i praktiska lösningar och samtidigt bidra till ett effektivt samarbete mellan olika kompetensområden. Det här är en spännande möjlighet för dig som vill kombinera teknikbredd med arbete i en komplex domän där din insats gör tydlig skillnad.
ArbetsuppgifterDu utvecklar, driftsätter och underhåller utvecklingsmiljöer och tillhörande infrastruktur.
Du arbetar med Linux-baserade miljöer, virtualisering och KVM för att skapa stabila och effektiva tekniska plattformar.
Du samarbetar tätt med utvecklare och andra roller för att ge rätt stöd i det dagliga arbetet.
Du driver dialog kring tekniska behov och hjälper till att omsätta kundkrav till fungerande lösningar i miljön.
Du bidrar till ordning, kvalitet och kontinuitet i verktyg, flöden och arbetssätt kopplade till utvecklingsmiljön.
KravDu har en civil- eller högskoleingenjörsexamen inom datavetenskap, teknisk fysik eller närliggande område.
Du har några års relevant arbetslivserfarenhet.
Du har goda kunskaper i driftsättning och underhåll av utvecklingsmiljöer och dess infrastruktur.
Du har kunskaper i Linux, virtualisering och KVM.
Du uttrycker dig väl på svenska och engelska i tal och skrift.
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeErfarenhet av versionshanteringssystem som Git, SVN eller CVS.
Kunskaper i scriptning, exempelvis Bash eller Python.
Kunskaper i automatiserade byggflöden och verktyg som CI/CD, Jenkins och GitLab.
Intresse eller erfarenhet av flygdomänen.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande - sök gärna så snart du kan.
Sista dag att ansöka är 2026-05-22
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
https://jobs.avaron.se
