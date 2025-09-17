Junior systemadministratör till flygplanssimulatorer!
2025-09-17
Vill du arbeta med teknik som verkligen gör skillnad? Hos vår kund får du en nyckelroll i att drifta och vidareutveckla avancerade simuleringssystem som används av piloter, ingenjörer och marknadsförare världen över.
Om rollen
Välkommen till sektionen Concept and Marketing Simulators på Saab Aeronautics i Linköping - där avancerad teknik blir till upplevelser som formar framtidens flyg. Här utvecklas simuleringslösningar som används i allt från konceptutveckling och flygkontrollsystem till funktionell validering och global marknadsföring. Pilotstationerna är sammankopplade i ett nätverk som möjliggör simulering av komplexa taktiska scenarier med datorgenererade styrkor. Mobila simulatorer möjliggör demonstration av avancerad teknik i både civila och militära sammanhang, från internationella mässor till operativa övningar världen över.
Vad du gör i din roll:
• Design och implementation av infrastrukturella tjänster
• Installation och konfiguration av nätverksutrustning
• Felsökning och systemförvaltning (Linux/Windows)
• I/O-hantering och mindre programmeringsuppgifter (C++, Python)
• Montering av datorer och kablage
• Dokumentation och förbättring av arbetsflöden
• För att du ska trivas i rollen ser vi att du är ordningsam och nyfiken. Du gillar att arbeta både självständigt och i team och har en vilja att ständigt utvecklas.
Vi söker dig med...
• Kunskaper inom systemadministration
• Svenska och engelska i tal och skrift
• Stort dataintresse
För denna tjänst krävs att du genomgår och godkänns enligt gällande bestämmelser för säkerhetsskydd vilket kan ställa krav på ett visst medborgarskap.
Meriterande för tjänsten är:
• Eftergymnasial utbildning inom systemadministration eller likvärdigt
• Ha arbetat med systemadministration
• Har satt upp spel med Linux-plattform
Du erbjuds
Här erbjuds du en stimulerande arbetsplats där alla stöttar varandra. Avdelningen kallas för en konceptverkstad där friheten är stor och tankar och idéer får frodas. Det är ett välmående och lättsamt team som någon gång i månaden har en AW tillsammans utanför jobbet.
Här kommer du få vara med och göra skillnad på riktigt.
Om Saab Aeronautics
Hos SAAB Aeronautics kommer du bli del av en växande utvecklingsorganiation. De är en innovativ leverantör av flygvapensystem i världsklass. De har ett brett utbud av supportlösningar inom civil och militär luftfart. Här bedrivs det utveckling, forskning och produktion av flygplanssystem.
Om Framtiden AB
Vi på Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering. Vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige samt i Oslo.
För denna tjänst kommer du under en inledande period vara anställd genom oss på Framtiden för att sedan ha möjlighet att gå över och bli anställd direkt hos SAAB.
Rekryteringsprocess
Urval sker löpande
Intervju (Framtiden)
Referenstagning
Intervju Saab
Beslut
Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Start: omgående
Arbetstider: kontorstider 7.30-16.30
Ort: Linköping
Omfattning: 100% heltid
Välkommen in med din ansökan! Ersättning
