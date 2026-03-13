Junior Supporttekniker till Azeo - Heltid
2Complete AB / Supportteknikerjobb / Stockholm Visa alla supportteknikerjobb i Stockholm
2026-03-13
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos 2Complete AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Om Azeo
Azeo är ett snabbväxande IT-bolag med hjärtat i Stockholm som levererar krångelfri IT på abonnemang till småföretag. Vi är specialiserade på Microsofts ekosystem och fungerar som en komplett IT-avdelning för tusentals användare runt om i landet. I vårt erbjudande ingår support, licenser, säkerhet och rådgivning - allt till ett fast månadspris. Våra kunder är främst svenska företag med runt 15 anställda, och vi är stolta över att kunna säga att vi har Sveriges nöjdaste IT-kunder med en kundnöjdhet på 98,6 %.
Vad vi erbjuder
Hos Azeo blir du en del av ett sammansvetsat team med tydliga rutiner, snabb onboarding och en miljö där du får möjlighet att växa.
Vi erbjuder:
Ett strukturerat och engagerat supportteam med first-, second-line och dispatchers
Tydliga processer och verktyg som gör din vardag smidig
Arbete med Microsoft 365 Business Premium, Intune, TeamViewer och moderna molnlösningar
Goda möjligheter att utvecklas inom Microsofts plattformar
En trygg och lärorik första arbetsplats för dig med YH-utbildning eller IT-gymnasium
Ett socialt och inkluderande team med högt tempo och mycket kundkontakt
Möjlighet att påverka och vara del av en stark tillväxtresa
Som junior supporttekniker hos Azeo får du en varierad vardag där du är en viktig del av våra kunders löpande IT-miljö. Rollen är på heltid, och du arbetar tätt tillsammans med dina kollegor i supportorganisationen för att säkerställa att våra kunder har en smidig och säker IT-vardag.
I den här rollen kommer du att:
Ta emot och hantera inkommande ärenden via telefon, mobilapp, webbformulär och Teams
Hjälpa användare med frågor kring mappar, behörigheter, licenser, virus, hårdvara och liknande
Arbeta med våra standardiserade Microsoft-installationer som rullas ut till samtliga kunder
Samarbeta tätt med kollegor inom first-, second- och third-line
Vara ett viktigt bollplank för våra kunder och stödja dem i deras dagliga IT-användning
Tjänsten är inledningsvis en konsultanställning hos 2Complete, där du arbetar heltid hos Azeo. Azeo sitter i ljusa och moderna lokaler mitt i centrala Stockholm.
Vem vi söker
Vi söker dig som vill utvecklas inom IT, trivs i kundkontakt och tycker om att lösa problem. För att lyckas i rollen ser vi gärna att du:
Har en pågående eller avslutad YH-utbildning eller gymnasieutbildning inom IT
Är nyfiken, lösningsorienterad och tycker om att prata med människor
Har ett genuint intresse för Microsofts produkter och molntjänster
Vill ha en första eller tidig arbetsplats där du får växa och lära dig mycket
Talar och skriver flytande svenska och engelska
Gillar att jobba i team där service och snabbhet är viktiga drivkrafter
Är detta rätt nästa steg för dig? Sök tjänsten redan idag - intervjuer sker löpande. Har du frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare, Joel Claeson.
Om 2Complete
2Complete arbetar för att skapa trygghet och förtroende genom hela rekryteringsprocessen. Vi jobbar nära våra kunder för att hitta rätt person till rätt arbetsplats och brinner för att få människor ut i arbete. 2Complete Group och dess dotterbolag är auktoriserade medlemmar inom Kompetensföretagen, Almega och Svenskt Näringsliv sedan 2011.
2Complete Group är dessutom Gasellvinnare 2022 - en utmärkelse för Sveriges snabbast växande företag.
Sista dag att ansöka är 2026-04-28
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare 2Complete AB
(org.nr 556811-8334), https://azeo.se/om-azeo Arbetsplats
Azeo Kontakt
Joel Claeson joel@2complete.se Jobbnummer
9797796