Junior Strategisk inköpare till Gripen
2025-09-17
Vi tror att framsteg och möjligheter skapas bäst tillsammans. Välkommen till en plats där samarbete gör skillnad.
Din roll
Vill du bidra till att stärka Sveriges försvarsförmåga och samtidigt utvecklas i en strategisk inköpsroll i en högteknologisk miljö? Vi söker dig som har intresse för affärer och teknik, och som vill växa i rollen som strategisk inköpare för att supportera Gripen Fighter Production.
Som Junior Strategisk inköpare inom indirekt material blir du en viktig del av vår försörjningskedja. Du kommer att arbeta nära både operativt inköp och våra leverantörer - merparten baserade i Sverige - samt samverka med tvärfunktionella team inom produktion och andra delar av verksamheten.
Ditt ansvar omfattar bland annat att:
* Stötta i framtagning och genomförande av inköpsstrategier inom indirekt material
* Inhämta offerter och medverka i förhandlingar samt avtalsarbete
* Följa upp leverantörers prestationer kopplat till kvalitet, leverans och kostnad
* Bidra till goda och långsiktiga leverantörsrelationer
* Representera verksamhetens intressen i tvärfunktionella samarbeten
Vi erbjuder dig en utvecklande arbetsmiljö där du har möjlighet att växa, i nära samverkan med erfarna kollegor och engagerade team.Publiceringsdatum2025-09-17Profil
Vi söker dig som är i början av din karriär och vill utvecklas inom strategiskt inköp. Du kan ha arbetat något år med inköp, upphandling - alternativt kommer du direkt från studier med rätt driv och intresse.
Vi värdesätter särskilt:
* Intresse för teknik och affär i kombination
* Förmåga att samarbeta och kommunicera tydligt
* Strukturerat arbetssätt och vilja att ta ansvar
* Nyfikenhet och vilja att lära dig mer om inköp i en komplex verksamhet
Formella krav:
* Akademisk examen inom ekonomi, teknik eller annan relevant disciplin
* God kommunikationsförmåga på svenska och engelska, i tal och skrift
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här
