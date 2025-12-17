Junior strateg - ungas engagemang på landsbygd
Vill du vara med och sätta ungas röster på kartan? Bygdegårdarnas Riksförbund söker nu en strateg för ungas engagemang på landsbygden - en nyinrättad tjänst där du får chansen att påverka, inspirera och utveckla en av Sveriges största folkrörelser.Publiceringsdatum2025-12-17Om företaget
Bygdegårdarnas Riksförbund samlar 1 470 föreningsdrivna samlingslokaler över hela landet. Vi är partipolitiskt och religiöst obundna. En bygdegård är en allmän samlingslokal som är öppen för alla som delar de demokratiska värderingar förbundet står för. Våra bygdegårdar är mötesplatser för kultur, gemenskap och utveckling, och varje år arrangeras runt 50 000 publika evenemang. Vi är en hörnsten i svenskt kulturliv och en viktig del av Sveriges beredskap och totalförsvar.
Nu vill vi ta nästa steg: från att beakta ett ungdomsperspektiv till att få ett ungdomsgenomslag i hela rörelsen. Förbundskansliet är centralt beläget på Fridhemsplan i Stockholm.
Din roll
Du ska vara vår drivkraft för att lyfta ungas frågor och engagemang. Du kommer att jobba både operativt och strategiskt:
• Synliggöra hur det är att vara ung på landsbygder - både internt och externt gentemot beslutsfattare, media och allmänhet.
• Öka ungas delaktighet och skapa fler verksamheter av, för och med unga.
• Inspirera fler unga att ta plats som förtroendevalda i förenings- och distriktsstyrelser.
• Projektleda kampanjer som Vi skrämmer Sverige och Vi dunkar Sverige.
• Skapa content och driva vår närvaro i sociala medier - särskilt på TikTok.
• Stötta föreningar i att söka projektfinansiering via till exempel Leader, Arvsfonden och Postkodsstiftelsen.
• Delta i landsbygdsutveckling och företräda förbundet i viktiga sammanhang.
Vem vi söker
Vi tror att du är i början av din karriär och vill ta ett stort kliv framåt. Du har:
• Eftergymnasial utbildning inom relevant område.
• Erfarenhet som företrädare i civilsamhället på nationell eller regional nivå.
• Förmåga att bygga relationer och nå fram med budskap.
• Vana att tala inför folk och hantera media.
• Kreativitet och erfarenhet av att skapa innehåll för sociala medier.
• Kännedom om projektfinansiering (Leader, Arvsfonden, Postkodsstiftelsen).
• Noggrannhet och erfarenhet av projektledning.
Meriterande med körkort. Du ska behärska svenska i tal och skrift.
Vi erbjuder
• En tidsbegränsad heltidstjänst till och med 30 november 2027.
• Placering i centrala Stockholm med möjlighet till visst distansarbete.
• 30 semesterdagar per år, friskvårdsbidrag på 4 400 kr och kollektivavtal via Fremia/Unionen.
• En kreativ arbetsmiljö med stora möjligheter att påverka och utvecklas.
• En fast budgetram för tjänsten - men massor av mervärden i form av nätverk, kultur och engagemang.Så ansöker du
Skicka ditt cv och personliga brev till info@bygdegardarna.se
senast 8 januari 2026. Märk ärenderaden med Ansökan Junior strateg - ungas engagemang på landsbygd och ange gärna ditt löneanspråk.
