Junior Software Engineer
Friday Väst AB / Datajobb / Örebro Visa alla datajobb i Örebro
2026-06-09
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Hur utvecklar man mjukvara till maskiner som ska navigera, utföra arbetsmoment och fungera i några av världens mest krävande miljöer? I den här rollen får du arbeta med utveckling av autonoma och automatiserade system där C++, simulering och avancerad systemutveckling står i fokus. Du blir en del av ett team som utvecklar teknik för verkliga produkter och får följa lösningar hela vägen från idé och implementation till testning och användning i fält.
Om rollenSom Junior Software Engineer blir du en del av ett utvecklingsteam som arbetar med framtidens autonoma och assisterade system. Du kommer att få arbeta med mjukvaruutveckling, simulering och tekniska lösningar som hjälper avancerade maskiner att navigera, fatta beslut och utföra arbete på ett säkert och effektivt sätt.
Rollen passar dig som nyligen tagit examen och vill utvecklas i en miljö där tekniskt djup, innovation och samarbete står i centrum. Du får möjlighet att arbeta tillsammans med erfarna utvecklare, systemarkitekter och specialister inom flera teknikområden. Företaget är en internationell industrikoncern med stort fokus på forskning, utveckling och digitalisering.
Teamkulturen präglas av kunskapsdelning, nyfikenhet och samarbete. Här hjälps man åt att lösa komplexa problem och utvecklas tillsammans över teknikområdena. Du kommer in i en miljö där det finns stort tekniskt kunnande och där du får möjlighet att växa både professionellt och tekniskt.
ArbetsuppgifterDu kommer att arbeta i tvärfunktionella utvecklingsteam där mjukvara, simulering, systemutveckling och produktutveckling möts. Arbetet sträcker sig från kravställning och design till implementation, testning och leverans.
En vanlig dag kan innebära att du tillsammans med teamet bryter ner nya funktioner, implementerar kod, testar lösningar i simulatorer eller testmiljöer, felsöker beteenden och diskuterar tekniska vägval med kollegor inom exempelvis simulering, arkitektur, automation eller reglerteknik. Rollen är varierad och kombinerar programmering med teknisk problemlösning i nära samarbete med andra.
Du kommer bland annat att:
Utveckla mjukvara i C++ för nästa generations maskinsystem
Arbeta med simulering, testning och verifiering av nya funktioner
Bidra till utvecklingen av autonoma och automatiserade lösningar
Felsöka och analysera komplexa tekniska system
Samarbeta nära utvecklare, testare och systemingenjörer
Vara delaktig genom hela utvecklingskedjan från idé till färdig produkt
Vi söker dig somHar en civilingenjörsexamen inom Datateknik, Teknisk Fysik eller motsvarande utbildning
Är nyexaminerad eller har upp till ett par års relevant arbetslivserfarenhet
Har ett genuint intresse för mjukvaruutveckling och avancerade tekniska system
Har erfarenhet av programmering genom studier, projekt, examensarbete eller tidigare arbete
Talar och skriver obehindrat på svenska och engelska
Meriterande erfarenheterErfarenhet av simulering eller modellering av tekniska system
Linux-baserad utveckling
MATLAB/Simulink eller liknande verktyg
Vem är du?
Vi tror att du är en nyfiken och analytisk ingenjör som tycker om att förstå hur komplexa system fungerar. Du motiveras av att lösa tekniska problem och drivs av att utveckla lösningar som används i verkligheten.
Du är inte rädd för att ställa frågor när du stöter på något nytt och uppskattar att arbeta tillsammans med andra för att hitta de bästa lösningarna. Samtidigt tar du ansvar för ditt arbete och har ett naturligt fokus på kvalitet och långsiktighet.
Övrig informationOmfattning: HeltidStart: Enligt överenskommelsePlacering: ÖrebroRekryteringsansvarig: Julia Wall Lön: Marknadsmässig
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi arbetar med löpande urval och annonsen kan stängas innan tjänsten är tillsatt.
Om anställningenDetta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du initialt blir anställd av Friday.
Om FridayPå Friday brinner vi för att ge dig som tech-talang en riktigt bra start på karriären. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet.
Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering där alla ges samma möjlighet att lyckas. För oss handlar rekrytering inte bara om erfarenhet och teknisk kompetens – vi tror också på drivkraft, nyfikenhet och viljan att utvecklas.
Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro. Varje år genomför vi över 5 000 karriärmöten och matchar kandidater med allt från globala industribolag till innovativa teknikföretag och startups.
Vår ambition är att hjälpa dig hitta en arbetsplats där du får möjlighet att utvecklas, utmanas och bygga en långsiktig karriär. Här får du chansen att ta nästa steg tillsammans med ett företag som satsar på både teknik och människor. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Friday Väst AB
(org.nr 559141-1326)
Åstadalsvägen 1E (visa karta
)
702 81 ÖREBRO Arbetsplats
Friday Mitt Kontakt
Consultant manager
Julia Wall julia.wall@friday.se Jobbnummer
9956110