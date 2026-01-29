Junior Site Operations Technician till GlobalConnect
Det här är möjligheten för dig som är tekniskt nyfiken och vill ta ditt första steg inom IT och nätverk. Som Junior Site Operations Technician får du en viktig roll i att se till att rätt personer har tillgång till rätt platser i GlobalConnects datorhallar och tekniska anläggningar. Du arbetar i en miljö där tempot kan variera, och där du får använda både ditt tekniska intresse och din servicekänsla i det dagliga arbetet. Rollen innebär kontakt med kollegor internt, externa samarbetspartners och fälttekniker, vilket passar dig som gillar struktur, system och att ha flera bollar i luften. Här får du möjlighet att lära dig mycket, ta ansvar och utvecklas i en vardag där ingen dag är den andra lik. Vi ser fram emot din ansökan!
OM TJÄNSTEN
GlobalConnect är en framstående leverantör inom infrastruktur och fiber, engagerad i att skapa en smidigare vardag för sina kunder samtidigt som de arbetar för en hållbar och ansvarsfull framtid. Som ledande aktör inom fiberbaserad datakommunikation och datacenter i norra Europa har de ett tydligt uppdrag: att koppla upp och sammanföra Sverige. GlobalConnect erbjuder allt från säker uppkoppling för butikskedjor och små till medelstora företag, till att bygga avancerade datacenter för några av världens mest krävande kunder.
I rollen som Junior Site Operations Technician arbetar du med att hantera tillträden till företagets datorhallar, ILA-placeringar och kontorsmiljöer. Du arbetar dagligen med att ta emot samtal och ärenden till Siteaccess-avdelningen och assisterar både intern personal och externa entreprenörer med frågor kring behörigheter, access och tillträde. En viktig del av arbetet är att administrera information i olika stödsystem, säkerställa att alla tillträdesärenden dokumenteras korrekt och följa upp avslutade ärenden. Du ansvarar även för nyckelhantering till markskåp, noder och anläggningar, ett arbete som ställer höga krav på noggrannhet och säkerhetstänk. Rollen passar dig med god kommunikativ förmåga och trygghet i att ge snabb och tydlig information vid exempelvis driftstörningar, felanmälningar och andra situationer som kan uppstå.
GlobalConnect erbjuder en ordentlig introduktion där du får skugga erfarna kollegor. Du kommer tillhöra ett engagerat team som finns tillgängliga för stöd och vägledning i det dagliga arbetet. Hos GlobalConnect välkomnas du in i en positiv och stöttande arbetsmiljö där teamet inte bara arbetar tillsammans utan också har roligt.
Det här är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer vara anställd av Academic Work och arbeta som konsult hos GlobalConnect. Uppdraget kommer att vara på heltid och förväntas pågå minst 3 månader framåt. Det finns mycket goda möjligheter till förlängning, förutsatt att utrymme för det finns och att alla parter är nöjda med samarbetet.
Du erbjuds
• Möjlighet att bli en del av en bransch som ständigt utvecklas, där du får följa med på en spännande resa och snabbt bygga upp värdefull teknisk kompetens
• En bred introduktion till nätverksdrift och teknisk infrastruktur, där du får lära dig grunderna inom flera olika områden och skapa en stabil bas för din fortsatta karriär inom IT och nätverk
• Arbete på ett modernt kontor mitt i centrala Uppsala
Dina arbetsuppgifter
• Besvara samtal och hantera inkommande ärenden till Siteaccess-avdelningen
• Assistera intern och extern personal med tillträde till datorhallar och ILA-placeringar
• Hantera tillträdesfrågor och säkerställa korrekt dokumentation av ärenden
• Ansvara för hantering av nyckelskåp för markskåp och noder för entreprenörer och anställda
• Uppdatera och administrera information i stödsystem kopplat till Siteaccess
• Leverera en professionell serviceupplevelse till interna och externa kunder, fältresurser och partners
VI SÖKER DIG SOM
• Har en gymnasieexamen, gärna med inriktning mot dator och kommunikation eller liknande
• Har arbetat i en serviceinriktad roll tidigare, gärna inom ett tekniskt område
• Har ett genuint tekniskt intresse och är tekniskt lagd
• Har mycket god systemvana
• Är mycket bekväm med svenska i både tal och skrift då det krävs för att kunna utföra arbetet
Det är meriterande, men inget krav, om du har:
• Erfarenhet från arbete i en teknisk miljö
Vi söker dig som är nyfiken, har ett eget driv och tycker om att lära dig nya saker. Du gillar att lösa problem och tar gärna initiativ, samtidigt som du trivs med att samarbeta med andra och bidra till teamets gemensamma arbete. Du har förmågan att behålla lugnet även när tempot varierar och arbetar på ett strukturerat sätt.
Övrig information
• Start: Omgående
• Omfattning: Heltid, kl.07.30-16.30
• Placering: Centrala Uppsala
• Övrigt: Som en del av processen kommer du genomgå en säkerhetsprövning
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
