Junior servicedeskmedarbetare till Ambea!
2026-03-06
Bli en del av Ambeas Servicedesk-team och bidra till att 15 000+ medarbetare får den IT-support de behöver för att utföra sitt viktiga arbete. Här värdesätts respekt, ansvar, enkelhet och kunskap i varje möte.Publiceringsdatum2026-03-06Om tjänsten
Som Servicedeskmedarbetare på Ambea är du den första kontakten för medarbetare när de behöver IT-support. Du hanterar en bredd av ärenden, från enkla frågor om behörigheter och hårdvara till support för telefoni, med fokus på att ge snabb och effektiv service. Rollen kräver ett starkt kundfokus och förmåga att hantera många interaktioner dagligen.
Du erbjuds Vi erbjuder dig en viktig roll i ett stabilt team där du får möjlighet att hjälpa människor varje dag.
Detta är inledningsvis ett konsultuppdrag där du kommer att vara anställd hos Academic Work och arbeta som konsult hos vår kund. Läs mer om vårt konsulterbjudande.Dina arbetsuppgifter
Rollen som Servicedeskmedarbetare innebär att ge förstalinjesupport till Ambeas interna medarbetare. Detta inkluderar att hantera inkommande samtal och ärenden via system, lösa tekniska problem relaterade till datorer, behörigheter och mobiltelefoni, samt att eskalera mer komplexa ärenden. Arbetet är serviceinriktat och kräver god förmåga att kommunicera och hantera många kontakter.
Ge teknisk support via telefon och ärendehanteringssystem.
Hantering av behörigheter och beställningar av IT-utrustning.
Felsökning och support av mobiltelefoni och abonnemang.
Fjärrstyrning av användares datorer för att lösa problem.
Registrera, prioritera och vidarebefordra ärenden till Second Line.
Vi söker dig som
God svenska i tal och skrift.
Grundläggande kunskap om Windows-miljöer och datoranvändning.
Erfarenhet av att arbeta med kundservice eller support.
Mycket god kommunikationsförmåga och tålamod.
Förmåga att arbeta strukturerat och hantera många ärenden parallellt.
Tekniskt intresse och vilja att lära nytt.
Det är meriterande om du har
Erfarenhet av FreshService eller annat ärendehanteringssystem.
Erfarenhet från personalintensiva verksamheter.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Stresstolerant
Ansvarstagande
Respektfull
Vår rekryteringsprocess
