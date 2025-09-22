Junior Second line support inom IT till växande konsultbolag
Syspartner Consulting AB / Supportteknikerjobb / Stockholm Visa alla supportteknikerjobb i Stockholm
2025-09-22
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Syspartner Consulting AB i Stockholm
, Västerås
, Linköping
, Karlskoga
, Göteborg
eller i hela Sverige
Är du en duktig IT-tekniker som är driven, bra på felsökning av program och system samt har en god kommunikativ förmåga? Är du nyfiken och vill kontinuerligt fortsätta utvecklas inom ditt område? Just nu söker vi dig som jobbar med second line support inom IT, och har gjort det ett par år, och vill arbeta på ett spännande uppdrag vid en stiftelse i centrala Stockholm.
Din profilVi söker dig som har ett stort tekniskt intresse, som drivs av att arbeta med ny teknik och att hänga med i branschens utveckling. Du trivs i en bred roll där du är en del av ett team, men samtidigt är du skicklig på att självständigt ge professionell IT-support till användarna. Du är en positiv och prestigelös person som bidrar till ett bra arbetsklimat och en god teamkänsla. Du trivs med att leverera god service, har en nyfiken personlighet och vill fortsätta att utvecklas. Du triggas av nya utmaningar och tar egna initiativ. I ditt arbete som konsult läggs stor vikt på att kunna samarbeta med andra på ett konstruktivt sätt och att kunna leverera på utsatt tid.
Vi är på jakt efter dig som har erfarenhet av arbete i Microsoft Exchange 365 och har goda kunskaper inom infrastruktur och Windowsklienter. Du har god erfarenhet av arbete som andra linjens support-tekniker inom IT-området. Vi ser helst att det är erfarenheter som har införskaffats de senaste åren.
För rollen krävs att du har jobbat max tre år (1-3 år) med följande:
• Systematisk felsökning
• Arbete i ärendehanteringssystem
• Slutanvändarsupport
• Microsoftmiljön
• AD
Du har minst gymnasiekompetens och gärna en god teknisk utbildning därefter. Tjänsten kräver även att du talar och skriver obehindrat på svenska och engelska.
Tjänsten är en tillsvidaretjänst på heltid.
Vilka är vi?SysPartner erbjuder konsultation inom infrastruktur och systemutveckling samt hostinglösningar och helhetskoncept för IT-drift. SysPartner grundades i Linköping 2005 och har sedan dess expanderat till Västerås, Stockholm och Luleå. SysPartner strävar efter att vara det lilla familjära företaget samtidigt som våra konsulter ofta får chansen att arbeta i en större organisation med spännande tekniska lösningar hos våra kunder.
Vi på SysPartner lägger stor vikt vid personliga egenskaper och vad du själv kan inbringa till företaget. Att ta med sig sina personliga intressen till arbetsplatsen är mer än uppskattat! Du kommer som medarbetare att få ta del av givmilda personalförmåner och få vara delaktig i en mängd sociala aktiviteter som ordnas av företaget årligen. I rollen som konsult hos oss får du ett omväxlande jobb med en mängd olika arbetsuppgifter. Du kommer erbjudas konsultuppdrag där du snabbt utvecklar din egen kompetens och kunskap inom relevanta områden. Våra kunder finns i flera branscher och är främst medelstora och stora bolag med spännande miljöer i teknisk framkant.
Låter det spännande?
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Syspartner Consulting AB
(org.nr 556669-5044), https://www.syspartner.se/ Arbetsplats
SysPartner Consulting AB Kontakt
Peter Sandgren peter.sandgren@syspartner.se 0761-331134 Jobbnummer
9521103