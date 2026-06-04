Junior Scada-Integratör Inom Fastighetsautomation
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2026-06-04
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Vi söker dig som brinner du för teknik, struktur och smarta system. Som Junior SCADA-Integratör får du arbeta i framkant med fastighetsautomation och bidra till hållbara, digitala lösningar i moderna miljöer.
OM TJÄNSTEN:
Vi söker nu en Junior SCADA- Integratör som kommer jobba inom fastighetsautomation och få möjlighet att utvecklas inom SCADA-system. I rollen som Junior SCADA-integratör får du möjlighet att arbeta i ett kompetent team som utvecklar moderna lösningar för fastighetsautomation. Rollen passar dig som vill kombinera teknik, noggrannhet, kreativitet, och som trivs med att skapa struktur i komplexa system.
Du kommer att arbeta med integration av fastighetsautomation i olika SCADA-system, såsom iFix och Atvise. Arbetet sker nära erfarna kollegor, med goda möjligheter till handledning och utveckling. Som SCADA-integratör ansvarar du för att integrera och visualisera fastighetsautomationssystem. En stor del av arbetet handlar om att skapa användarvänliga, grafiska gränssnitt (UI) i rit- och visualiseringsverktyg utifrån givna standarder och mallar.
ARBETSUPPGIFTER:Integration av fastighetsautomation i SCADA-system
Framtagning av grafiska gränssnitt (UI) utifrån funktions- och flödesscheman
Hantering och tolkning av signaldatabaser
Säkerställande av att lösningar uppfyller krav och standarder
Noggrannhet och kvalitet står i fokus för att säkerställa att varje integration fungerar pålitligt och effektivt.
VI SÖKER DIG SOM HAR:Högskoleingenjörsutbildning inom relevant område (exempelvis el, automation, datateknik eller motsvarande erfarenhet)
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av fastighetsautomation
Kunskap om SCADA-system
Grundläggande programmeringskunskaper
Förståelse för databaser och förmåga att tolka tekniska schema
Vi tror att du har ett tekniskt intresse och vill utvecklas inom fastighetsautomation och SCADA. Du trivs med att arbeta strukturerat och har en känsla för detaljer. Rollen kräver tålamod, noggrannhet och förmåga att arbeta både självständigt och i team. För att trivas i rollen ser vi att du är noggrann, tålmodig och har ett öga för detaljer. Du är självgående och trivs med att ta ansvar för ditt arbete, samtidigt som du uppskattar att samarbeta och dela kunskap med kollegor. Ett genuint tekniskt intresse och vilja att lära sig nytt är viktiga egenskaper för att lyckas och utvecklas i rollen.
OM ANSTÄLLNINGEN:
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer till en början att vara anställd av Friday. Ambitionen från Kunden och vår sida är att du efter 12 månader blir direktanställd hos kunden.
ÖVRIG INFO:
Omfattning: Heltid
Start: Omgående
Placering: Stockholm
Lön: Marknadsmässig
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.
OM FRIDAY:
Genom att vara en partner både till våra kandidater och kunder strävar vi efter att hitta den bästa matchningen. Det gör vi genom att lära känna våra kunder och kandidater på riktigt! Vi ser självklart till att kunskaps- och erfarenhetskrav matchar, men framförallt lägger vi vikt vid samsyn kring värderingar och företagskultur som båda parter värdesätter.
Vår passion är att hjälpa människor till rätt roll, arbetsplats och sammanhang inom IT och teknik. Därför grundade vi Friday med ambition att hjälpa dig till jobbet som ger dig fredagskänslan – varje dag!
Vi riktar oss främst till dig som är i början av din karriär eller studerar vid högskola/universitet inom IT och Teknik.
Vår övertygelse är att människor uppnår sin fulla potential när man ser fram emot att gå till jobbet varje morgon. "Friday – everyday", hur låter det? Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Friday Väst AB
(org.nr 559141-1326)
Skeppsbron 38 (visa karta
)
111 30 STOCKHOLM Arbetsplats
Friday Stockholm Kontakt
Consultant Manager
Nora Sundberg nora.sundberg@friday.se Jobbnummer
9946778