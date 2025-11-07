Junior Säljare till snabbväxande startup
Bolaget är ett innovativt greentech-företag i en stark tillväxtfas. Vi söker nu dig som vill utvecklas inom försäljning och som med ditt engagemang och driv, bidrar till att erbjuda deras kunder bästa möjliga service.
På uppdrag av ett startupbolag i centrala Stockholm söker vi nu en Junior Säljare som vill vara med på deras tillväxtresa. Här arbetar du i en kultur där initiativ, engagemang och framåtanda belönas. Det finns gott om utrymme att växa, lära och bidra med egna idéer.
Du blir en del av ett team som stöttar varandra, firar framgångar tillsammans och alltid strävar efter att leverera högsta kvalitet till kunderna.
Om tjänstenSom Junior Säljare kommer du främst att arbeta med nya företagskunder på hög nivå, särskilt inom SME-segmentet. Din vardag präglas av att boka kundmöten, genomföra kundmöten, relationsbyggande och att hitta de bästa lösningarna för varje affär.
Kundföretaget värdesätter energi, engagemang och en stark vilja att lyckas.
Dina arbetsuppgifter inkluderar bland annat:Prospektering och kontakt med nya potentiella kunder
Bygga och vårda långsiktiga kundrelationer
Identifiera kundbehov och presentera skräddarsydda lösningar
Företaget erbjuderEn inspirerande arbetsmiljö med stöd från erfarna kollegor
Utbildning och kontinuerlig kompetensutveckling
Goda möjligheter till karriärutveckling
En företagskultur som uppmuntrar initiativ och engagemang
Regelbundna teamaktiviteter och stark gemenskap
Tjänstepension, friskvård och 25 dagars semester
Vidareutbildning samt möjlighet att bli en nyckelspelare tidigt i startupresan
Urval och intervjuer sker löpande fram till sista ansökningsdag den 30 november 2025.
.
