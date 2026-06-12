Junior säljare inom bilförsäljning
Prowork Bemanning AB / Butikssäljarjobb / Solna Visa alla butikssäljarjobb i Solna
2026-06-12
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, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige
Vill du bygga en framgångsrik karriär inom försäljning?
Europeiska Motor fortsätter att växa och söker nu fler drivna säljare till sina anläggningar i Norrort.
Hos oss får du chansen att arbeta med Toyota – världens största bilmärke – i en organisation där kvalitet, långsiktighet och kundnöjdhet står i fokus.
Om rollen
Som säljare hos oss ansvarar du för hela affären – från första kontakt till levererad bil.
Du kommer att:
Sälja nya och begagnade bilar
Erbjuda finansiering, tillbehör och serviceavtal
Arbeta aktivt med kundkontakter via telefon, mejl och möten
Bygga långsiktiga relationer och skapa förstklassiga kundupplevelser
Vi söker dig som:
• Har någon arbetslivserfarenhet sen tidigare
• Trivs i ett högt tempo och drivs av att nå resultat
• Är orädd och social som person, du behöver inte vara expert första dagen, men har en stark vilja att lära dig!
• Har B-körkort och mycket god svenska
• Har ett intresse för bilar – eller viljan att lära dig
Vi erbjuder dig:
En attraktiv lönemodell där du själv påverkar din inkomst
Tydliga karriärmöjligheter i en strukturerad och välplanerad onboardingprocess
Ett av marknadens starkaste varumärken – Toyota
Du blir direkt anställd av Europeiska motor.
Om Europeiska Motor
Europeiska Motor är Sveriges största Toyota-återförsäljare, med anläggningar i Sundbyberg, Täby, Vällingby, Arlandastad och verkstad i centrala Stockholm. Företaget grundades 1960 och har idag cirka 150 medarbetare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Prowork Bemanning AB
(org.nr 556967-7072)
Rosenborgsgatan 12 (visa karta
)
169 04 SOLNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Prowork Kompetens Jobbnummer
9961650