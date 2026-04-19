Junior säljare befintliga kunder
Fibio Nordic AB / Säljarjobb / Ängelholm Visa alla säljarjobb i Ängelholm
2026-04-19
, Åstorp
, Bjuv
, Bräcke
, Båstad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Fibio Nordic AB i Ängelholm
, Åstorp
, Bjuv
, Höganäs
, Klippan
eller i hela Sverige
Fibio är en av Sveriges snabbast växande mobiloperatörer. Vi söker nu en engagerad Junior säljare som vill arbeta med våra befintliga och nya kunder och hjälpa oss att skapa fler nöjda kunder.
I rollen kommer du främst att:
• Kontakta befintliga och varma kunder.
• Hjälpa kunder att uppgradera sina abonnemang och ta del av nya erbjudanden.
• Bidra till ökad kundnöjdhet och lojalitet genom god service och enkel försäljning.
Om dig:
• Du behärskar svenska flytande i tal och skrift (krav).
• Du har god kommunikationsförmåga och trivs med att använda telefonen som arbetsverktyg.
• Du är lösningsorienterad, positiv och förtroendeingivande.
• Du har en stark vilja att nå uppsatta mål och gillar att bygga relationer.
• Tidigare erfarenhet av försäljning eller kundservice är meriterande men inte ett krav.
Vi erbjuder dig:
• Fast månadslön + provision.
• Kontinuerlig coaching och stöd från erfarna ledare.
• Löpande utbildning och goda möjligheter till vidareutveckling inom bolaget.
Arbetstider:
Heltid, måndag till fredag, 08:00-17:00.
Anställningsform: Tillsvidareanställning (med inledande provanställning).
Övrigt: Vi tillämpar löpande urval, så skicka in din ansökan så snart som möjligt. Observera att utdrag från belastningsregistret kommer att begäras i samband med anställning.
Välkommen till Fibio - där kunden alltid är i fokus!
Sista dag att ansöka är 2026-04-26
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-5899213-1954365". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fibio Nordic AB
(org.nr 559169-0895), https://fibio.teamtailor.com
262 35 (visa karta
)
262 35 ÄNGELHOLM
Fibio Jobbnummer
9862770