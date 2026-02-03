Junior säljare
Är du driven, social och redo att ta nästa steg i din säljkarriär? Då är det här rätt roll för dig!
Vi är ett snabbväxande tech- och kommunikationsbolag som hjälper några av Sveriges mest spännande varumärken inom tech, streaming, abonnemang, el och SaaS att växa. Hos oss blir du en del av ett modernt och hungrigt team där energi, initiativ och affärsdriv värderas högt.
Om rollen
Som säljare hos oss jobbar du med starka och välkända produkter och tjänster - riktade både mot privatpersoner och företag. Du kommer att ha ansvar för hela säljprocessen, från första kontakt till avslut, och vara en viktig del av teamets gemensamma framgång.
Du kommer bland annat att:
• Ringa utgående samtal till leads och prospekts
• Skräddarsy behovsanpassade lösningar
• Föra statistik och dokumentation i CRM-system
• Arbeta tätt tillsammans med teamledare och coacher
• Representera attraktiva varumärken inom tech, streaming, abonnemang och SaaS
Vem söker vi?
Vi letar efter dig som älskar försäljning, människor och högt tempo. Du är orädd, kommunikativ och trivs med att jobba mot tydliga mål.
Du är:
• Ambitiös och tävlingsinriktad - du vill utvecklas och vinna
• Social och energifylld - relationer är din styrka
• Läraktig och nyfiken - du vill växa varje dag
• Målmedveten - både i team och individuellt
• Flytande svenska och engelska i tal och skrift
• Minst 18 år
• God datorvana
• Bekväm i telefon
Teamet och kulturen
Här blir du en del av ett ungt, drivet och stöttande gäng där alla hjälper varandra att lyckas. Vi arbetar i en miljö präglad av högt tempo, positiv energi och en stark gemenskap. Utbildning, feedback och personlig utveckling är centrala delar av vår kultur.
Vi erbjuder
• Fast lön + hög provision
• Veckovis säljträning och coachning
• Snabba karriärvägar inom exempelvis teamledning eller B2B
• Tävlingar, resor, AW:s och gemensamma aktiviteter
• Moderna lokaler centralt i Stockholm med härlig stämning
Redo att ta nästa steg?
Sök idag och bli en del av ett bolag där du får utvecklas, utmanas och ha riktigt roligt på vägen! Ersättning
