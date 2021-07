Junior säljare - Talent & Partner AB - Säljarjobb i Stockholm

Talent & Partner AB / Säljarjobb / Stockholm2021-07-07Talent & Partner AB är ett rekryteringsföretag som representerar högintressanta arbetsplatser som attraherar högpresterande individer.Vi söker dig som vill inleda eller vidareutveckla din karriär med oss och våra kunder. Vi älskar vårt jobb. Vill du också göra det?Vi söker just nu för vår kunds räkning Junior säljareVi söker just nu för vår kunds räkning en säljare av annonseringslösningar digitalt. Här kommer du att arbeta med att presentera lösningar så att lokala företag för ut det mesta av sina köpta annonser. Både stora och små företag kommer vara dina kunder. Du säljer från en stark marknadsplats som är en av Sveriges mest besökta sajter. Bolaget finns på flera orter i landet, men du kommer att arbeta i Stockholm. Bolaget erbjuder både säljträning och utvecklingsmöjligheter samt anställningsförmåner så som friskvård. Här kommer du att arbeta med ett starkt och välkänt varumärke!2021-07-07Här bearbetar du främst nya kunder med telefonen som ditt främsta verktyg. Om affären kräver så kommer du även göra personliga besök till företagen. Du kommer att kontakta företag inom olika branscher med varierande marknadsbudget, så det gäller att du kan anpassa din försäljningsteknik. Här kommer du att kunna bygga upp en kundlåda och med tiden kommer du även kunna ägna dig åt kundvård och medförsäljningFör att trivas i rollen bör du brinna för sälj, gilla utmaningar och ha en vilja att utvecklas i rollen. Du bör ha minst två års erfarenhet av sälj, gärna uppsökande. Har du medieerfarenhet är det ett plus. Här är det viktigt att du är en god lagspelare som trivs i ett team där man stöttar varandra. Du ska ha hög aktivitetsnivå och vara resultatfokuserad.I denna rekrytering samarbetar vi med Talent&Partner.Du är välkommen med Din ansökan snarast då urval och intervjuer kommer att ske löpande.Dina ansökningshandlingar ska innehålla CV och ett personligt brev gärna foto.Skicka din ansökan idag via länken eller work@talentpartner.se Talent&Partner är ett branschnischat rekryteringsbolag mot i synnerhet mediebranschen.Se alla våra lediga roller inom medielandskapet på https://talentpartner.se/sok-jobb/ Sista dag att ansöka är 2021-07-21Talent & Partner ABBirger Jarlsgatan 8, 5tr11434 STOCKHOLM5850757