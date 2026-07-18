Junior Sales Representative till Klever
Best Bemanning & Rekrytering I Sverige AB / Säljarjobb / Eskilstuna Visa alla säljarjobb i Eskilstuna
2026-07-18
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
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, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige
Vill du bygga affärer i Norden och utvecklas inom teknisk B2B-försäljning? Hos Klever får du möjligheten att arbeta med teknisk försäljning mot några av Nordens och världens ledande industriföretag. Du blir en viktig del av ett entreprenöriellt team där du får stort eget ansvar, nära stöd från erfarna kollegor och goda möjligheter att utvecklas till en framgångsrik teknisk säljare.
Om Klever Klever hjälper internationella industriföretag att utveckla sin affär i Norden genom lokal närvaro, starka kundrelationer och gedigen erfarenhet av teknisk försäljning. Vi representerar världsledande tillverkare i deras eget namn och säljer deras produkter till kunder i vår region. Lösningarna består främst av mekaniska och elektromekaniska hårdvara i form av lås, låssystem, gångjärn och fästelement mm. Vi är ett mindre säljbolag med korta beslutsvägar, stort engagemang och fokus på långsiktiga kundrelationer. Företaget är också en del av Helekoptergruppen, en svensk företagsgrupp med flera framgångsrika teknik- och tillverkningsföretag. Det ger dig en spännande kombination av det mindre företagets flexibilitet, närhet till beslut och möjlighet att påverka – tillsammans med trygghet, lång erfarenhet och möjlighet att utvecklas.
Om rollen
Som Junior Sales Representative arbetar du med försäljning av tekniska komponenter till tillverkande industriföretag i hela Norden. Du bygger långsiktiga relationer med inköpare, konstruktörer och andra beslutsfattare samtidigt som du identifierar nya affärsmöjligheter och hjälper kunderna att hitta rätt typ av tekniska lösningar under design-och inköpsfas.
Att boka in fysiska möten och träffa kunder på plats är en central del av rollen. Du kommer därför att resa regelbundet inom Norden, cirka 8–10 dagar per månad.
Rollen innebär en kombination av:
Försäljning och teknisk rådgivning
Utveckling av befintliga kundrelationer
Aktiv nykundsbearbetning och prospektering
Regelbundna kundbesök och uppföljning
Nära samarbete med våra partners och internationella kollegor
För att lyckas i rollen behöver du både vilja och trivas med att träffa kunder och skapa nya affärer. Nykundsbearbetning är en viktig del av arbetet och en avgörande faktor för att bli framgångsrik. Du kommer att få introduktion, produktutbildning och regelbundet stöd samtidigt som rollen också kräver ett stort eget ansvar. Hos oss får du möjlighet att växa som person tillsammans med företaget och möjlighet att successivt utvecklas till en självständig teknisk B2B-säljare.
Om dig
Vi tror att du antingen är i början av din karriär eller har jobbat med försäljning eller i kundnära roll något år. Du har ett starkt driv att utvecklas inom försäljning och motiveras av att skapa långsiktiga relationer och bygga affärer.
Du är nyfiken, målmedveten och initiativtagande. Du har teknisk bakgrund eller starkt tekniskt intresse och tycker om att sätta dig in i kundernas utmaningar och verksamhet. Du är inte rädd för att lyfta luren, boka möten och ta den första kontakten med nya kunder. Samtidigt har du tålamod och uthållighet i längre försäljningsprocesser där förtroende, kunskap och kontinuitet är avgörande.
Vi tror att du trivs med att arbeta självständigt, uppskattar att vara ute hos kund och ser resor som en naturlig del av arbetet.Publiceringsdatum2026-07-18Kvalifikationer
För att lyckas i rollen tror vi att du är en driven och affärsorienterad person som trivs med att skapa långsiktiga kundrelationer och utveckla nya affärer. Vi ser gärna att du har:,
● 1–5 års erfarenhet av försäljning, gärna inom B2B.
● Erfarenhet av att självständigt skapa och utveckla nya affärsmöjligheter genom aktiv nykundsbearbetning.
● God kommunikativ förmåga och lätt för att bygga förtroendefulla relationer med kunder och kollegor.
● Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift. Det är meriterande om du även behärskar ytterligare ett nordiskt språk.
● Förmåga att planera och strukturera ditt eget arbete samt att driva säljprocesser från första kontakt till avslutad affär.
Meriterande erfarenheter
Det är ett plus om du har erfarenhet av:
● Försäljning av Industri-, bygg- eller teknikrelaterade produkter och lösningar.
● Teknisk försäljning.
● Arbete mot tillverkande industri och/eller OEM-kunder.
● CRM-system och ett strukturerat säljarbete.
Placering:
Vårt huvudkontor ligger i Eskilstuna, men du kan även utgå från annan ort i Mälardalsregionen. Rollen innebär resor inom Sverige och övriga Norden, cirka 8-10 dagar per månad, då kundbesök är en central del av arbetet.
Vi arbetar med löpande urval, så vänta inte med att skicka in din ansökan - vi ser fram emot att höra ifrån dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8029247-2106493". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Best Bemanning & Rekrytering i Sverige AB
(org.nr 556786-7352), https://jobb.bestbemanning.nu
Kyrkogatan 3 (visa karta
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632 19 ESKILSTUNA Arbetsplats
Best Bemanning & Rekrytering AB Jobbnummer
10005958