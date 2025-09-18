Junior Sales Executive New Accounts till Presto!
2025-09-18
Vill du ta nästa steg i din säljkarriär?
Nu söker vi för Prestos räkning en målinriktad och driven Junior New Account som vill bygga affärer från grunden, prospektera nya kunder och växa i en roll med tydlig utvecklingstrappa.
Om rollenSom Junior New Account blir du en del av Prestos säljteam. Du jobbar nära erfarna Account Managers men har fullt fokus på nya kunder och marknader. Dina uppgifter blir bland annat:
• Prospektera och boka möten med nya kunder
• Skriva avtal och sedan lämna över till Account Managers för vidare förvaltning
• Bygga din egen pipeline- från noll till framgång
• Ha många digitala möten, men även fysiska kundmöten
Det här är rollen för dig som vill driva affärerna framåt och som har ett starkt driv att skapa och vinna nya kundrelationer.
Vi tror att du har:
• Tidigare erfarenhet av försäljning, gärna inom telefonförsäljning/prospektering
• Förståelse för vad avtal och förhandling innebär
• Gymnasieutbildning är ett krav, och eftergymnasial utbildning inom relevant område är meriterande.
• B-körkort
Har du erfarenhet från branschen eller avtalshantering? Perfekt- då blir din inlärningskurva ännu kortare!
Vi söker dig som:
Energisk och självgående- du tar initiativ, driver på och ser alltid till att fylla dagarna med värdeskapande aktiviteter
Resultatorienterad och uthållig- du ger inte upp i första taget, utan ser långsiktigt på arbetet och vet att hårt jobb leder till framgång
Relationsskapande och lagspelare- du trivs i team, bidrar med positiv energi och är en naturlig del av kulturen
Utveckling
Du börjar med enklare kunder och mindre avtal, och växer sedan in i större affärer med mer komplexitet. Presto erbjuder en tydlig utvecklingstrappa för dig som vill framåt i karriären. Fast lön + provision.
Är du redo att bygga från grunden och skapa din egen framgångsresa hos Presto? Sök redan idag- vi rekryterar löpande! Ersättning
