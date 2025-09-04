Junior Reporting Analyst till bankkund i Stockholm
Vårt uppdrag:
Avanzera söker, för en av våra kunders räkning, en Junior Reporting Analyst till en spännande roll inom bankens finance-team. Här får du möjlighet att utveckla din analytiska kompetens och arbeta med både intern och regulatorisk rapportering i en dynamisk och lärorik miljö.
Uppdraget
• Start: 1 oktober 2025
• Slut: 31 oktober 2026
Plats: Stockholm (3 dagar på plats, 2 dagar på distans)Publiceringsdatum2025-09-04Dina arbetsuppgifter
I rollen blir du en del av teamet som driver månatliga och kvartalsvisa boksluts- och rapporteringsaktiviteter. Du deltar i intern rapportering till koncernnivå och regulatorisk rapportering till Finansinspektionen och andra myndigheter, och samarbetar nära Group Finance. Det är en roll som kombinerar detaljerat analytiskt arbete med lärande och utveckling inom bankens regulatoriska ramverk.Bakgrund
Vi söker dig som:
• Har en akademisk examen inom redovisning eller ekonomi
• Har minst 3 års erfarenhet från redovisning, revision eller liknande ekonomifunktion, gärna i större företag
• Har ett intresse för banksektorn och regulatoriska rapporteringsprocesser
• Är van vid Excel och har kunskap om formler och funktioner som används i redovisning
• Behärskar svenska och engelska flytande
Meriterande:
• Erfarenhet från finansbranschen eller bankens regulatoriska rapportering
• Tidigare arbete med koncernrapportering/konsolidering i internationella miljöer
Personliga egenskaper :
Vi tror att du är analytisk, strukturerad och ansvarstagande, med förmåga att prioritera och fatta beslut även under press. Du är en "doer" med en positiv inställning och stark samarbetsförmåga.
Är du redo att ta nästa steg i din karriär? Ansök gärna idag!Om företaget
Avanzera grundades 1998. Hos oss får du en personlig konsultchef som är med dig genom hela resan från intervju till uppföljning av uppdraget. Vi lägger stor vikt vid personliga relationer och att vårt samarbete ska bli bra och långsiktigt.
Något som är viktigt för dig som ser dig omkring efter ett nytt jobb är att vi är ett auktoriserat rekryterings- och bemanningsföretag genom Kompetensföretagen vilket innebär att vi har kollektivavtal och försäkringar vilket är en trygghet för dig bland annat genom att du har tjänstepension. En annan trygghet är att vi varit verksamma i mer än 20 år i branschen vilket borgar för att vi arbetar med långsiktiga relationer med både kunder och våra anställda. Vi är det enda bemanningsföretaget som uppmanar alla kunder och anställda att lämna omdömen om oss genom Reco. Här kan du läsa omdömen från våra anställda och våra kunder https://www.reco.se/avanzera-ab.
Hoppas att du snart är en av dem som ger oss ett omdöme. Ersättning
