Junior Rekryteringskoordinator - Kickstarta din karriär!
Impressive Relations Sweden AB / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2025-11-09
Nu söker vi en Junior Rekryteringskoordinator till vårt team på Impressive Relations!
Det här är rollen för dig som vill utvecklas inom både Rekrytering och Sociala medier, i en fartfylld miljö där du får kombinera sociala medier, struktur och kontakt med potentiella kandidater.
OM ROLLEN
Som Junior Rekryteringskoordinator kommer du att arbeta brett och utvecklas inom två områden:
Rekrytering: koordinera och boka intervjuer, ha första kontakt med kandidater och vara ansvarig för både digitala och fysiska intervjuer.
Sociala Medier: Vara ansvarig för bolagets sociala medier och skapa engagerand content. Här är det vikigaste att vara kreativ.
Koordinering: Hålla många bollar i luften, driva processer framåt och skapa struktur i rekryteringsflöden.
VI TROR ATT DU ÄR
Strukturerad och van vid att ha många bollar i luften.
En människokännare som lätt skapar förtroende i samtal.
Orädd för att ta första kontakten - både med kandidater och kunder.
Social, prestigelös och nyfiken på att utvecklas.
Noggrann och ansvarstagande, men samtidigt flexibel när det behövs.
Tidigare erfarenhet av sälj och rekrytering är meriterande - men din personlighet och inställning är viktigast.
VI ERBJUDER DIG
En heltidstjänst där du får växa och utvecklas.
En dynamisk arbetsmiljö med stor variation i arbetsuppgifterna.
Utbildning, coachning och stöttning från ett engagerat team.
Möjlighet att utvecklas inom både rekrytering och sociala medier - två av arbetsmarknadens mest eftertraktade kompetenser.
En arbetsplats där vi lyfter varandra och firar framgångar tillsammans.
Hej från din nya chef!
Jag heter Felicia och har varit här på Impressive Relations i 2 år. Jag leder det här härliga teamet inom Rekrytering, och som chef värdesätter jag laget, skratt och gemenskap - samtidigt som vi håller hög nivå och utvecklas tillsammans!
Vi jobbar i högt tempo och är en del av kärnan i verksamheten. Just nu satsar vi på att arbeta ännu närmare säljteamet och att bli ännu fler, för att tillsammans driva resultat, stötta medarbetare och skapa verklig påverkan.
Vi vill vara nära besluten, snabba i agerandet och alltid leverera med kvalitet - och vi söker nu fler som vill vara med på den resan.
Om detta låter som rätt utmaning för dig - då längtar jag efter att få hälsa dig välkommen till teamet!
OM IMPRESSIVE RELATIONS
Vi är ett etablerat sälj- och bemanningsföretag som sedan 2012 samarbetar med några av Nordens största aktörer inom bland annat Bank & Finans, IT, Energi och Hälsa. Hos oss står personlig utveckling i fokus - vi erbjuder utbildning, coachning och vägar vidare till ledande roller. Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-04-28
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556851-4003), http://impressiverelations.se Arbetsplats
Impressive Relations Kontakt
Felicia Rullander felicia.rullander@impressiverelations.se 0764253570 Jobbnummer
9595545