Junior Rekryterare till bolag i Malmö!
Experis AB / Administratörsjobb / Malmö Visa alla administratörsjobb i Malmö
2025-11-12
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Experis AB i Malmö
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Lund
eller i hela Sverige
Är du i början av din karriär och vill utvecklas inom rekrytering på ett stort och dynamiskt bolag? Vi söker nu en Junior Rekryterare som vill bygga vidare på sina kunskaper och ta nästa steg i sin professionella resa.
Om rollen
Som Junior Rekryterare blir du en del av vår kunds rekryteringsteam där du får möjlighet att arbeta brett med varierande roller inom organisationen. Du kommer att få ansvar för hela eller delar av rekryteringsprocessen - från kravprofil och annonsering till urval, intervjuer och kandidatdialog. Rollen ger dig en unik chans att utvecklas i ett högt tempo och få insyn i hur rekrytering fungerar på ett större företag.Publiceringsdatum2025-11-12Arbetsuppgifter
*
Driva och stötta i rekryteringsprocesser för olika roller inom organisationen
*
Skriva och publicera annonser samt aktivt arbeta med search och urval
*
Hålla i intervjuer och säkerställa en professionell kandidatupplevelse
*
Ha nära kontakt med rekryterande chefer och bidra med rådgivning kring rekryteringsfrågor
Vi söker dig som
*
Har en högskoleutbildning inom personalvetenskap, service management eller motsvarande
*
Har 2-3 års erfarenhet av arbete med rekrytering, gärna från både interna roller eller rekryteringsbyrå
*
Är nyfiken, strukturerad och lösningsorienterad
*
Trivs i en dynamisk miljö där du får ta ansvar och arbeta självständigt samtidigt som du är en lagspelare
Vi erbjuder
*
En spännande roll i en stor organisation
*
Möjligheten att växa och utvecklas i din roll som rekryterare
*
Ett härligt team med engagerade kollegor
*
Goda karriärmöjligheter och kompetensutveckling Så ansöker du
Skicka in din ansökan redan idag! Vi går igenom urvalet löpande, så vänta inte med att söka! Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "570b687c-faf0-". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104) Arbetsplats
Jefferson Wells Kontakt
Felicia Ahlin felicia.ahlin@manpower.se Jobbnummer
9602181