Junior rekryterare sökes till Garda Alarm AB
Garda Alarm AB / Administratörsjobb / Göteborg Visa alla administratörsjobb i Göteborg
2026-03-16
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Garda Alarm AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Junior rekryterare till Garda Alarm AB
• Bygg Sveriges starkaste säljteam -
Garda Alarm är i stark tillväxt - och nu söker vi en junior rekryterare som vill vara med och forma framtidens säljorganisation inom B2C och B2B. Är du en junior rekryterare med erfarenhet av moderna verktyg som Teamtailor, Meta och LinkedIn Recruiter? Då kan det här vara din nästa utmaning.
Om Garda Alarm AB
Garda Alarm är ett av Sveriges ledande säkerhetsföretag sedan 2012 . Vi erbjuder trygghetslösningar till både privatpersoner och företag - och bakom framgången står ett starkt säljteam och fantastiska kollegor. Vår kultur präglas av energi, entreprenörskap och resultatfokus. Nu växer vi snabbt och vill ha med dig på resan.
Din roll
Som junior rekryterare är du en nyckelspelare i vår expansion. Du ansvarar för att rekrytera säljare till hela landet och säkerställa att vi attraherar rätt personer för att stärka våra redan befintliga team och även bygga nya B2C- och B2B-team.
Dina ansvarsområden:
Driva hela rekryteringsprocessen för säljare B2C och B2B.
Aktivt söka och attrahera kandidater via LinkedIn Recruiter, Meta (Facebook & Instagram), och andra kanaler.
Skapa och optimera annonser i Teamtailor samt utveckla våra rekryteringsflöden.
Genomföra intervjuer och säkerställa en professionell kandidatupplevelse.
Samarbeta nära säljledning ( försäljningschef och säljcoacher för att möta rekryteringsbehoven.
Bidra till att stärka vårt employer brand.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av rekrytering, gärna inom säljorganisationer som bedriver direktförsäljning på fält B2C Erfarenhet är meriterande men inget krav
Är van att arbeta med Teamtailor, LinkedIn Recruiter och Meta.
Har hög energinivå, är lösningsorienterad och van att leverera resultat.
Är kommunikativ, relationsskapande och självgående.
Behärskar svenska i tal och skrift.
B-körkort
Vi erbjuder:
En strategisk och operativ roll i ett expansivt bolag.
Stor frihet och möjlighet att påverka vår rekryteringsstrategi.
En kultur där driv, energi och resultat premieras.
placering i Göteborg.
Kontorsmiljö utöver det vanliga. Frukost varje dag , gym mm
arbetstider kl 8-17 Mån -Tors Fredag 08-16
Fast månadslön + bonus stege
Provanställning i 6 månader, därefter tillsvidareanställning.
Konkurrenskraftiga villkor och möjlighet till bonus.
Placering: Göteborg Omfattning: Heltid Start: Enligt överenskommelse Anställning: Provanställning 6 månader tillsvidare
Ansök redan idag - urval sker löpande!
Ansökningar tas emot via vår hemsidan https://gardaalarm.teamtailor.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-20
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6614620-1896160". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Garda Alarm AB
(org.nr 556884-0572), https://gardaalarm.teamtailor.com
Stora Åvägen 21 (visa karta
)
436 34 ASKIM
Garda Alarm Jobbnummer
9800892