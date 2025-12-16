Junior Regulatory & Complience Specialist
2025-12-16
Vill du arbeta i en roll där teknik, hållbarhet och internationella regelverk möts? Hos Plockmatic får du möjlighet att växa in i en central funktion som säkerställer att produkterna uppfyller högt ställda krav inom säkerhet, miljö och kvalitet. Det här är en chans för dig som vill kombinera tekniskt intresse med regulatorisk kompetens och som trivs med att arbeta nära flera delar av organisationen för att driva utvecklingen framåt.

Arbetsuppgifter
I denna roll blir du en nyckelspelare i Plockmatics arbete med produktcompliance, hållbarhet och regulatoriska krav.
Du kommer att:
Säkerställa efterlevnad av relevanta EU- och globala produktregler, exempelvis REACH, RoHS, WEEE, Batteriförordningen och CE-märkning.
Granska och tolka teknisk dokumentation, ritningar och material för att förstå hur produkter påverkas av olika regelverk.
Samla in, kontrollera och strukturera data.
Bevaka lagkravsändringar och bedöma hur de påverkar produkter, processer och marknadstillgång.
Stödja interna och externa revisioner inom produktcompliance och hållbarhet.
Arbeta tätt tillsammans med R&D, Quality Assurance, Supply Chain och externa leverantörer för att integrera regulatoriska krav i våra utvecklings- och inköpsprocesser.
Svara på kunders frågor och förfrågningar kopplade till compliance, teknisk information och hållbarhet.
Bidra till att utveckla våra arbetssätt genom att förbättra datahantering, processer och rapportering.
I denna roll kommer du även att vara delaktig i vårt internationella samarbete, bland annat med vårt team i Riga, och får möjlighet att påverka hur vi bygger upp framtidens compliance- och hållbarhetsarbete.Profil
Vi söker dig som har en stark teknisk förmåga, är nyfiken på komplexa regelverk och trivs med att arbeta strukturerat och analysdrivet.
För att lyckas i rollen ser vi gärna att du:
Har en relevant utbildning, till exempel inom teknik, kemi, materialvetenskap, industriell teknik eller miljövetenskap. Motsvarande teknisk erfarenhet är också välkommen.
Kan läsa och förstå tekniska specifikationer, ritningar och produktdokumentation.
Har grundläggande förståelse för produktrelaterade regelverk såsom REACH, RoHS, WEEE, Batteriförordningen och CE-märkning.
Är analytisk och orädd för att tolka krav, söka information och ta egna initiativ när något behöver utredas.
Trivs med att hantera stora datamängder och arbeta systematiskt med dokumentation och spårbarhet.
Har goda datakunskaper, särskilt i Excel, och en generell trygghet i att arbeta med system, databaser och ERP-flöden.
Kommunicerar tydligt och uppskattar att samarbeta över avdelningsgränser - både internt och externt.
Är proaktiv, noggrann och ansvarsfull med ett naturligt driv att förbättra, effektivisera och skapa ordning i komplexa informationsflöden.
Meriterande - men inte krav - är erfarenhet från reglerade branscher som elektronik, industriprodukter eller näraliggande branscher, liksom tidigare arbete med CE-märkning, leverantörsdata, compliance-system eller hållbarhetsrapportering.
Vi tror att du är en person som gillar att ta dig an nya utmaningar, som uppskattar dokumentation och struktur, och som motiveras av att arbeta långsiktigt mot ett mer proaktivt och robust compliancearbete. På Plockmatic får du möjlighet att växa - både tekniskt och professionellt - och på sikt forma och påverka hur Plockmatic arbetar med regulatoriska frågor, kvalitet och hållbarhet i hela organisationen.
Övrig information
Placeringsort: Telefonplan, Stockholm
Start: Enligt överenskommelse
Varaktighet: Tillsvidare
Arbetstid: Kontorstider
Lön: Enligt överenskommelse
Varje människa har en fantastisk potential. Det är viktigt att ta vara på alla människors kompetens och erbjuda dem möjligheten att uppnå sina drömmar. Genom omsorgsfullhet, väl fungerande rekryteringsprocesser och hög kompetens hjälper vi människor och företag att mötas och lyckas tillsammans. En bättre värld helt enkelt! Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension.Företaget
Plockmatic Group är en internationell koncern med huvudkontor i Stockholm och verksamhet i Lettland, Storbritannien, Turkiet, Tyskland, Argentina, Australien och USA. Bolaget utvecklar och tillverkar efterbehandlingslösningar för den digitala tryckindustrin. Erbjudandet omfattar häftesmakare (inline och offline), lösningar för vikning, bigning, skärning och stansning, bindningssystem samt digital produktion av kundanpassade förpackningar i små till medelstora upplagor. Vi är kända för innovation och kvalitet, och samarbetar med ledande tryckleverantörer över hela världen. Ersättning
