Junior Redovisningskonsult till Klara Consulting!
Klara Consulting Rekrytering och Interim AB / Redovisningsekonomjobb / Stockholm Visa alla redovisningsekonomjobb i Stockholm
2025-10-03
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Klara Consulting Rekrytering och Interim AB i Stockholm
, Täby
, Vallentuna
, Sigtuna
, Strängnäs
eller i hela Sverige
Om bolaget och tjänsten
Klara Consulting är en ledande aktör inom ekonomitjänster, specialiserad på redovisning, löneadministration, revision och rådgivning. Med en stark förankring i branschen och en bred kundbas erbjuder vi skräddarsydda lösningar för våra kunder så att de kan effektivisera sina ekonomiska processer och fokusera på sin kärnverksamhet. Vi är en växande koncern med ca 550 medarbetare och kontor runt om i hela landet.
Hos oss präglas stämningen av engagemang, samarbete och framåtanda. Vår kultur bygger på tillit, kunskap och glädje i form av att vi stöttar och hjälper varandra och ser till att ha kul på vägen. Du kommer hos oss bland annat att få ta del av festligheter, dagliga friskvårdsaktiviteter och smarrigt fika varje fredag.
I din roll som Junior redovisningskonsult blir du en del av vårt affärsområde Värdepapper och kommer tillhöra ett team som har sitt fokus på att jobba mot värdepappersbolag - perfekt för dig som har ett intresse av till exempel aktier eller daytrading. Här får du chansen att snabbt utvecklas inom redovisning och ta stora steg framåt i din karriär
Du erbjuds:
En stabil men samtidigt växande arbetsplats som satsar på dig och din kompetensutveckling
Goda förmåner, trevliga gemensamma aktiviteter och nytt fräscht kontor i centrala Stockholm
En bra balans mellan arbete och fritid samt uppmaning till friskvårdsaktiviteter och en sund livsstil Publiceringsdatum2025-10-03Dina arbetsuppgifter
I rollen som Junior redovisningskonsult kommer du bli en del av en grupp på cirka 15 personer och arbeta gentemot olika kunder i olika kundteam. Här kommer du ha en bred roll där du får chansen att lära dig och utvecklas i din takt. Du kommer till en början få stöttning från mer erfarna medarbetare och allteftersom få mer ansvar samt ta dig an mer avancerade arbetsuppgifter. Du kommer även med tiden att dela med dig av din kunskap och utveckla nya medarbetare.
Arbetsuppgifterna innefattar till exempel:
Löpande bokföring
Bankavstämningar och andra balansavstämningar
Vara behjälplig i månads- kvartals- och årsbokslut
Vara behjälplig i inkomstdeklarationer
Vara behjälplig inom övriga administrativa arbetsuppgifter inom ekonomi
Vem är du?
För att trivas i rollen är du driven, noggrann, prestigelös och en duktig teamplayer. Som person gillar du att leverera bra service och tycker det är roligt med kundbemötande. Dessutom är du nyfiken på att lära dig och är öppen för att utvecklas tillsammans med dina kollegor.
Vi söker dig som:
Är relativt nyexaminerad och har en eftergymnasial utbildning inom ekonomi från universitet
Har goda kunskaper i svenska och engelska, i såväl tal som skrift
Det är extra meriterande om du:
Har erfarenhet av arbete inom redovisning från exempelvis praktik eller sommarjobb
Har arbetat i systemet Fortnox
Har erfarenhet av eller ett intresse för värdepapper
Låter detta som du? Sök rollen redan idag och få chansen att snabbt utvecklas inom redovisning och ta stora steg framåt i din karriär!
Våra förmåner i korta drag!
30 semesterdagar
Hybridmöjligheter
Flexibla arbetstider
5000 kr i friskvårdsbidrag & gemensamma friskvårdsaktiviteter
1 friskvårdstimme varje vecka under arbetstid
Företagshälsovård via Avonova
Tjänstepension
Kollektivavtal
Årlig konferens tillsammans med hela koncernen
Praktisk information
Start: Omgående
Placering: Stockholm, Hybrid
Anställningsform: Heltid tillsvidare med provanställning
Lön: Fast enligt överenskommelse
Den här processen hanteras av Klara Consulting. För frågor om processen vänligen kontakta andrea.ramshorn@klaraconsulting.se
Om Klara Consulting
Vi är en växande koncern med omkring 550 medarbetare och kontor runt om i hela landet. Tillsammans skapar vi unika erbjudanden för kunder och medarbetare inom digitalisering och ekonomisk styrning. Välkommen till en modern helhetsleverantör inom ekonomitjänster.
För mer information, besök gärna https://klaraconsulting.se. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Klara Consulting Rekrytering och Interim AB
(org.nr 556360-0195), https://klaraconsulting.se/ Arbetsplats
Klara Consulting Kontakt
Andrea Ramshorn andrea.ramshorn@klaraconsulting.se Jobbnummer
9538781