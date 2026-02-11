Junior redovisningskonsult till Aspia, Uppsala
2026-02-11
Har du studerat ekonomi på universitet eller högskola och vill börja arbeta som redovisningskonsult? Då kan detta vara tjänsten för dig! Vi söker just nu juniora redovisningskonsulter till vårt kontor i Uppsala, där du blir en del av ett härligt gäng kollegor i ett bolag som värnar om balansen mellan arbete och privatliv. Hos oss får du lära dig redovisningsyrket från grunden samtidigt som du får en varierande och utvecklande roll där du får möjlighet att arbeta med kunder i olika branscher. Varmt välkommen med din ansökan!
Ditt uppdrag:
Att arbeta som redovisningskonsult hos oss på Aspia innebär att du får du vara med och utveckla våra kunders företagande, samtidigt som du själv utvecklas och utmanas tillsammans med dina kollegor i vardagen. I rollen som junior redovisningskonsult på Aspia har du ett omväxlande och självständigt arbete, där du arbetar på olika uppdrag åt våra kunder.
Vi arbetar alltid i team i våra uppdrag och du kommer därmed ha ett nära samarbete med dina kollegor. Tillsammans ser vi till att ge en högkvalitativ leverans till kund samt ger input och feedback till varandra utifrån respektive roll. Arbetet sker primärt på vårt eget kontor men kan också komma att ske ute hos kund.
Som junior redovisningskonsult, kommer dina arbetsuppgifter främst att bestå av:
- Löpande bokföring
- Upprättande av månadsbokslut
- Månatliga avstämningar
- Rapportering till kund
Hos oss får du lära dig redovisningsyrket från grunden. Vi utmanar dig, stöttar dig och tror på dig!
Vem är du?
Vi söker dig som:
- Studerar/har studerat ekonomi på universitet, högskola eller yrkeshögskola och kommer ta din examen senast september 2026.
- Vi ser gärna att du vid examen uppfyller de teoretiska kunskapskraven för att bli auktoriserad redovisningskonsult (för information, läs mer på far.se).
- Vidare ser vi även att du behärskar svenska obehindrat i tal och skrift, samt har goda kunskaper i engelska.
För att du ska trivas och utvecklas i rollen som redovisningskonsult hos oss tror vi att du är en driven person som trivs i en relationsbyggande roll där kundvård, rådgivning och service är i fokus. Du trivs i mötet med kunden, har lätt för att etablera förtroendefulla kontakter och besitter en god kommunikativ förmåga.
Då vi arbetar i team tror vi att det är bra om du tycker om att arbeta nära dina kollegor, samt har förmågan att samarbeta med andra. Vidare ser vi även att du har lätt för att anpassa dig till nya situationer samt har förmågan att arbeta parallellt med flera uppgifter.
Du erbjuds!
Vårt mål på Aspia är att ge dig som medarbetare den bästa tiden i din karriär och vi är måna om balansen mellan privatliv och arbete. Hos oss får du ett arbete med frihet under ansvar och flexibel arbetstid, kollektivavtal och bra förmåner. Vi tycker att det är viktigt att du känner dig stimulerad i din roll och arbetar därför strukturerat med medarbetarsamtal där du sätter mål och planer för din utveckling. Sist, men inte minst, får du ett härligt gäng kollegor med bred kompetens i ett socialt arbetsklimat!
Praktiskt om tjänsten:
- Tjänsten är på heltid med tillträdesdatum i September 2026. Vi tillämpar sex månaders provanställning.
- Placeringsort: Uppsala
Låter det som en intressant tjänst för dig? Då ser vi fram emot din ansökan!
Du ansöker enkelt genom att skicka in ditt CV och besvara våra urvalsfrågor direkt i vårt verktyg. Med hänsyn av GDPR tar vi inte emot ansökningar via mejl.
Om du går vidare till nästa steg hos oss, kommer du att få en inbjudan till att genomföra två arbetspsykologiska tester. Testerna mäter logisk förmåga samt personliga egenskaper.
Vi arbetar kompetensbaserat genom hela vår rekryteringsprocess och gör en objektiv och samlad bedömning av din kompetens, erfarenhet och potential att växa i rollen.
Varmt välkommen med din ansökan!
Aspia är branschledande inom redovisning, lön, skatt och affärsrelaterad rådgivning. Aspia Sverige ingår i Aspia Group, tillsammans med varumärkena Accountor och Skeppsbron Skatt. Tillsammans är vi inom Aspia Group över 3100 medarbetare på fler än 160 kontor i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Nederländerna och Ukraina.
Aspia är det självklara valet både för dig som söker ditt första jobb och för erfarna experter som vill ta nästa steg i karriären. Hos oss får idéer och individer växa i en inkluderande, rolig och kreativ miljö och det är på Aspia vi vill att du ska ha den bästa tiden i din karriär! Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön
Sista dag att ansöka är 2026-02-22
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aspia AB
(org.nr 559137-8350), https://aspia.se/ Arbetsplats
Aspia Jobbnummer
9737573