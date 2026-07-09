Junior Redovisningskonsult till Affärsområde Värdepapper!
Klara Consulting i Sverige AB / Redovisningsekonomjobb / Stockholm Visa alla redovisningsekonomjobb i Stockholm
2026-07-09
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Om bolaget
Klara Consulting är en ledande aktör inom ekonomitjänster, specialiserad på redovisning, löneadministration, revision och rådgivning. Med en stark förankring i branschen och en bred kundbas erbjuder vi skräddarsydda lösningar för våra kunder så att de kan effektivisera sina ekonomiska processer och fokusera på sin kärnverksamhet. Vi är en växande koncern med ca 600 medarbetare och kontor runt om i hela landet.
Varför ska du jobba hos oss? Vi vet att våra medarbetare är vår viktigaste tillgång och därför lägger vi stort fokus på att skapa en arbetsplats där du både kan utvecklas professionellt och trivas i vardagen.
Hos oss präglas stämningen av engagemang, samarbete och framåtanda. Vår kultur bygger på tillit, kunskap och glädje i form av att vi stöttar och hjälper varandra och ser till att ha kul på vägen. Vår ambition är att tiden du är hos oss på Klara Consulting ska vara den mest utvecklande tiden i din karriär- oavsett om du är i början av din resa eller redan har tagit flera steg på vägen.
Om du dessutom gillar att arbeta nära kunder, bygga långsiktiga relationer, skapa mervärde och ge rådgivning så kommer du att trivas hos oss!
Om rollen
I rollen som Junior redovisningskonsult kommer du bli en del av en grupp på cirka 15 personer och arbeta gentemot olika kunder i olika kundteam. Här kommer du ha en bred roll där du får chansen att lära dig och utvecklas i din takt. Du kommer till en början få stöttning från mer erfarna medarbetare och allt eftersom få mer ansvar samt ta dig an mer avancerade arbetsuppgifter. Du kommer även med tiden att dela med dig av din kunskap och utveckla nya medarbetare.
Arbetsuppgifterna innefattar till exempel:
Löpande bokföring
Bankavstämningar och andra balansavstämningar
Vara behjälplig i månads- kvartals- och årsbokslut
Vara behjälplig i inkomstdeklarationer
Vara behjälplig inom övriga administrativa arbetsuppgifter inom ekonomi
Du kommer också vara delaktig i att utveckla och effektivisera arbetssätt, med fokus på smarta och automatiserade lösningar.
Vem är du?
För att trivas i rollen är du driven, noggrann, prestigelös och en duktig teamplayer. Som person gillar du att leverera bra service och tycker det är roligt med kundbemötande. Dessutom är du nyfiken på att lära dig komplexa redovisningstransaktioner och är öppen för att utvecklas tillsammans med dina kollegor.
Hos oss på Värdepapper trivs du som uppskattar variation i vardagen. Vi arbetar med många mindre bolag, vilket innebär att du ofta växlar mellan olika uppgifter och kunder under dagen. Det passar dig som har lätt för att ställa om, snabbt hitta fokus och som tycker om att ha ett omväxlande arbetssätt.
Vi söker dig som:
Är relativt nyexaminerad och har en eftergymnasial utbildning inom företagsekonomi från universitet
Har mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i såväl tal som skrift
Det är extra meriterande om du:
Har erfarenhet av eller ett intresse för värdepapper
Har tidigare erfarenhet som ledare av något slag
Har erfarenhet av arbete inom redovisning
Har arbetat i systemet Fortnox eller Xledger
Låter detta som du? Sök rollen redan idag och få chansen att snabbt utvecklas inom redovisning och ta stora steg framåt i din karriär!
Våra förmåner i korta drag!
30 semesterdagar
Hybridmöjligheter & Flexibla arbetstider
5000 kr i friskvårdsbidrag & gemensamma friskvårdsaktiviteter
1 friskvårdstimme varje vecka under arbetstid
Företagshälsovård via Avonova
Tjänstepension
Kollektivavtal
Praktisk information
Start: Hösten 2026
Placering: Klara Södra Kyrkogata 1
Anställningsform: Heltid tillsvidare med provanställning
Lön: Fast enligt överenskommelse
Den här processen hanteras av Klara Consulting. För frågor om processen vänligen kontakta Andrea Ramshorn på andrea.ramshorn@klaraconsulting.se
Vänligen observera att rekryteringsprocessen och svarstider tar lite längre tid under semesterperioden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7491380-2094618". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Klara Consulting i Sverige AB
(org.nr 556550-4064), https://karriar.klaraconsulting.se
Klara Södra kyrkogata 1 (visa karta
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111 52 STOCKHOLM Arbetsplats
Klara Consulting Jobbnummer
9998198