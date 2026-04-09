Junior Redovisningskonsult till Affärsområde Värdepapper!
2026-04-09
Om bolaget
Klara Consulting är en ledande aktör inom ekonomitjänster, specialiserad på redovisning, löneadministration, revision och rådgivning. Med en stark förankring i branschen och en bred kundbas erbjuder vi skräddarsydda lösningar för våra kunder så att de kan effektivisera sina ekonomiska processer och fokusera på sin kärnverksamhet. Vi är en växande koncern med ca 550 medarbetare och kontor runt om i hela landet.
Hos oss präglas stämningen av engagemang, samarbete och framåtanda. Vår kultur bygger på tillit, kunskap och glädje i form av att vi stöttar och hjälper varandra och ser till att ha kul på vägen. Vår ambition är att tiden du är hos oss på Klara Consulting ska vara den mest utvecklande tiden i din karriär- oavsett om du är i början av din resa eller redan har tagit flera steg på vägen!
Varför ska du jobba hos oss? Vi vet att våra medarbetare är vår viktigaste tillgång och därför lägger vi stort fokus på att skapa en arbetsplats där du både kan utvecklas professionellt och trivas i vardagen.
Dina arbetsuppgifter
I din roll som Junior Redovisningskonsult blir du en del av vårt affärsområde Värdepapper och kommer tillhöra ett team som har sitt fokus på att jobba mot värdepappersbolag, perfekt för dig som har ett intresse av till exempel aktier eller daytrading. Du kommer även att få jobba en del med tjänstebolag i denna roll. Här får du chansen att snabbt utvecklas inom redovisning och ta stora steg framåt i din karriär!
I rollen kommer du under din första tid jobba med leverantörsreskontrans flöde och på så sätt skapa en stabil grund för din fortsatta utvecklingsresa hos oss. Du kommer initialt att ansvara för leverantörsprocessen gentemot våra olika kunder och se till att våra kunder får bästa möjliga service. Du arbetar tätt tillsammans med dina kollegor och har dessutom god stöttning från de andra redovisningskonsulterna som arbetar inom leverantörsreskontra.
Här är karriärvägarna många och detta är bara starten på din resa!
Tjänsten innefattar, till en början, bland annat följande arbetsuppgifter:
Hantering av fakturaflöde i diverse system
Hantering av påminnelser och inkassokrav
Delaktig i betalningsprocessen gentemot kund
Ge våra kunder ett tryggt bemötande, svara på deras frågor och se till att allt som rör leverantörsreskontran flyter på som det ska
Hantering av mail, post och vara behjälplig inom övriga administrativa arbetsuppgifter inom ekonomi
Du kommer också aktivt vara med och bidra till utvecklingen av smartare och mer automatiserade arbetssätt.
Utvecklingsmöjligheter
Hos oss på Klara Consulting finns riktigt goda möjligheter att utvecklas i din roll. Vi lägger stor vikt vid kompetensutveckling och vill att du som börjar hos oss ska känna att det finns en tydlig väg framåt. Oavsett om du vill fördjupa dig inom ett specifikt område eller på sikt ta mer ansvar finns det utrymme att växa hos oss.
Många som börjar hos oss som juniora redovisningskonsulter utvecklas över tid mot roller med mer specialistkunskap eller större kundansvar. Kanske lockas du av att bli systemspecialist, kundansvarig eller i framtiden ta steget till ett chefsansvar. Hos oss finns både stödet och möjligheterna för dig som vill fortsätta ta nästa steg i din utveckling!
Vem är du?
För att trivas i rollen är du driven, noggrann, prestigelös och en duktig teamplayer. Som person gillar du att leverera bra service och tycker det är roligt med kundbemötande. Dessutom är du nyfiken på att lära dig komplexa redovisningstransaktioner och är öppen för att utvecklas tillsammans med dina kollegor.
Vi söker dig som:
Är nyexaminerad och har en eftergymnasial utbildning inom ekonomi från universitet
Har mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i såväl tal som skrift
Det är meriterande om du:
Har erfarenhet av eller ett intresse för värdepapper
Har tidigare erfarenhet som ledare av något slag
Har erfarenhet av arbete inom redovisning
Har arbetat i systemet Fortnox
Våra förmåner i korta drag!
30 semesterdagar
Flexibla arbetstider
5000 kr i friskvårdsbidrag & gemensamma friskvårdsaktiviteter
1 friskvårdstimme varje vecka under arbetstid
Företagshälsovård via Avonova
Tjänstepension
Kollektivavtal
Praktisk information
Start: Omgående eller med start hösten 2026
Placering: Stockholm, Klara Södra Kyrkogata 1
Anställningsform: Heltid tillsvidare med provanställning
Lön: Fast enligt överenskommelse
Den här processen hanteras av Klara Consulting. För frågor om processen vänligen kontakta Andrea på andrea.ramshorn@klaraconsulting.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-06
