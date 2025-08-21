Junior redovisningskonsult
2025-08-21
Vi söker en redovisningskonsult till våra kontor i Klintehamn på Gotland och i Norrköping. Vi tror att du som söker nyligen har utbildat dig inom redovisningsområdet antingen genom en yrkesutbildning eller gymnasieutbildning och vill lära dig mer i yrket.
Du behöver vara vetgirig och ha vilja att ta till dig nya kunskaper, lära dig nya programvaror och ta till dig ny teknik. I rollen som redovisningskonsult kommer du att ha många kontakter med kunder och du behöver kunna formulera dig i tal och skrift.
Våra kunder är både enskilda firmor och aktiebolag. Den vanliga kunden är ofta ett ägarlett aktiebolag. Vi arbetar med redovisning, revision, deklarationer, skatter, ägarskiften, fusioner mm. Du kommer att få lära dig yrket från grunden och succesivt växa dig in i rollen som redovisningskonsult med kundens bästa i fokus.
Vi tillämpar SRFs regelverk (Sveriges redovisningskonsulters förbund) i vårt dagliga arbete vilket även innebär att vi uppfyller de högt ställda kraven på utbildningar och dokumentation.
Vi har verksamhet på båda våra kontor och du behöver vara beredd på att arbeta på båda kontoren. Introduktionen kommer vara på kontoret i Norrköping.
Sista dag att ansöka är 2025-09-20
E-post: jobbe@especto.se
